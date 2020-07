Bosch admet «equivocacions» en la gestió del cas d'assetjament sexual a Exteriors

L'exconseller d'Afers Exteriors Alfred Bosch ha comparegut aquest dimecres al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre l'afer d'assetjament masclista en què estava involucrat el seu cap de gabinet, Carles Garcías. "Estic disposat a aportar tot el que sé i tot el que pugui perquè s'esclareixi la veritat. S'ha d'anar fins al final en aquesta qüestió", ha dit Bosch, que ha demanat que es judicialitzi l'àmbit. "Aportaré tot el que sé perquè es restitueixi la dignitat de les persones afectades. Vull que s'arribi fins al final", ha insistit l'exconseller. Bosch ha remarcat que el pressumpte responsable de l'assetjament masclista és Carles Garcías. "No em considero de cap manera culpable. No se'm pot acusar de qüestions que són imputables a ell", ha apuntat. "Reconec equivocacions en la gestió, però no reconec culpa", ha reblat.Bosch ha detallat que va dimitir per no aferrar-se a la cadira i perquè va ser ell qui va fitxar Carles Garcias com a cap de gabinet. "Se'm va escapar qualsevol evidència dels fets denunciats. Aquí hi ha una responsabilitat", ha admès l'exconseller, que ha remarcat que va fer el màxim que podia fer, és a dir, renunciar al càrrec. "La dimissió va ser correcta i, per a mi, molt dolorosa", ha apuntat. Tot i així, l'exconseller ha insistit que va dimitir "per unes accions que no va perpetrar". "Vaig dimitir per una cosa que jo no vaig fer", ha remarcat en la comissió d'Afers Institucionals que s'ha celebrat per via telemàtica. Bosch ha negat cap encobriment i ha assegurat que "no tenia cap indici, cap prova ni cap evidència de casos d'assetjament". "És impossible ocultar allò que desconeixes, però he d'admetre que no vaig estar prou atent", ha dit.L'exconseller ha reconegut no estar "prou format i prou capacitat" per detectar aquests comportaments, com molts homes de la seva generació que es dediquen a la política. En aquest sentit, ha explicat que s'està formant per ser més "atent" a aquestes qüestions i poder actuar amb més eines i més contundència davant casos de discriminació masclista. "El cessament de Carles Garcías es va donar primer per motius de relacions humanes i de feina. A l'octubre vam parlar d'una reubicació però finalment vam optar pel cessament al gener", ha detallat. Bosch ha dit que si hi havia "indicis sòlids" es van explicar a la premsa, però no a ell com a responsable del Departament. "Hauria anat bé que això m'hagués arribat", ha dit. Amb tot, Bosch ha dit que "ho podria haver fet millor" en la gestió del cas d'assetjament.L'extitular d'Exteriors ha dit que tots els partits tenen casos d'assetjament i ha demanat no fer-ne partidisme i combatre-ho amb totes les eines. "Si aquest cas ha servit per alguna cosa ha estat per conèixer el protocol de la Generalitat en aquests casos", ha apuntat. "L'eina que tenim és bona i millorable", ha afegit. Bosch ha demanat desvincular aquest cas que va provocar la seva dimissió de la feina feta al Departament d'Exteriors durant la seva estada en el càrrec, "per respecte al gran equip de persones" que forma part de la conselleria. L'exconseller ha dit que, precisament per la feina feta, "a vegades és difícil adonar-se de què passa internament" al Departament.Bosch ha acabat la seva intervenció admeten que el cas ha estat "trist i dur" però que en política cal assumir responsabilitats i ser "exemplar": "En els casos de discriminació masclista, i si som homes, hem de ser encara més exemplars, sensibles i formats perquè no es torni a repetir mai més", ha apuntat l'exconseller, que ha demanat que tot plegat serveixi per millorar els instruments per detectar aquests casos. "Personalment, vull pensar que això m'ha servit per canviar i posar-me al dia en una qüestió en què mai hi he estat", ha reblat.Des de l'oposició s'ha carregat contra Bosch per la gestió que va fer del cas d'assetjament sexual i l'han acusat d'ocultar-ho. Noemí de la Calle, de Ciutadans, ha acusat l'exconseller de voler protegir és el càrrec de confiança. Des del PSC han retret que l'exconseller no activés els protocols per cessar el seu cap de gabinet i optés per recol·locar-lo. "Vostè va dimitir per no complir amb la seva responsabilitat", ha dit la portaveu socialista, que ha afegit que Bosch no va posar les facilitats perquè les víctimes denunciessin els fets i ha posat en dubte que no sabés què feia el seu excap de gabinet. El PSC ha retret a Bosch que no conegués el protocol tot i ser conseller, que organitzés una festa de comiat a Garcias que estava sent cessat per assetjador, i ha denunciat que ERC va avalar que l'exconseller se saltés la via oficial per resoldre el cas.Des dels comuns, Susana Segovia ha demanat a Bosch si pot confirmar la informació apareguda als mitjans. "La seva dimissió confirma que la informació és correcta", ha dit la portaveu de Catalunya en Comú. Segovia ha recordat a l'exconseller que la dimissió es deu a no saber "entomar políticament" un cas d'assetjament del seu càrrec de màxima confiança. Li ha retret que afirmí que no sabia res quan el seu partit ja estava investigant. "Per què es va traslladar a l'àmbit del partit quan era un cas d'assetjament a l'àmbit de govern?", ha dit Segovia, que ha denunciat que no va donar l'ordre d'activar els protocols tot i saber què estava passant. "La seva dimissió és per responsabilitat política, per no haver estat a l'alçada", ha reblat Segovia.Per part de la CUP, Carles Riera ha lamentat la "manca d'atenció i de dedicació" a un problema que afecta tota la societat i les institucions. Riera ha dit a Bosch que tenia la responsabilitat d'estar "atents" a prevenir que no es produïssin agressions masclistes i actuar i donar el suport necessari a les víctimes. El portaveu de la CUP ha retret a l'exconseller la "manca de vigilància" davant del problema, que es va traduir en una absència d'activació dels procediments adequats, tant per part seva com per part d'ERC. "Per què no es va actuar abans?", ha preguntat Riera. Des del PP, Esperanza García també ha posat en qüestió que Bosch no sabés res tenint en compte que hi havia vuit dones afectades.Des d'ERC, Raquel Sans ha fet autocrítica i ha demanat perdó a les víctimes per no haver fet bé les coses en aquest cas. Tot i així, ha dit que s'havia d'activar el protocol de la Generalitat i això no es va fer, i per això Bosch va deixar de ser conseller, però ha dit que els republicans sí que van activar el seu protocol intern perquè Garcías deixés de ser militant de la formació. "Es van cometre errors, el més greu no haver detectat què passava i la magnitud del cas", ha dit Sans, que ha detallat que no hi va haver denúncia per part de les víctimes i ha lamentat que costi tant activar aquests protocols. "Hem de preguntar-nos per què costa tant d'activar, si els protocols estan ben dissenyats", ha apuntat la portaveu republicana.Sans també ha demanat revisar l'entorn de cadascú i les conductes masclistes que s'escapen. "Ens falta molta formació", ha admès. La diputada ha dit que s'està treballant "internament i externa" per fer les coses millor, i ha recordat que només la CUP i ERC disposen d'un protocol per combatre les actituds masclistes. "Convido la resta de formacions a treballar en aquests protocols interns", ha apuntat, i ha dit que si no hi ha més casos d'assetjament és perquè el sistema no afavoreix aquestes denúncies. Així mateix, ha demanat no fer partidisme dels casos de violència masclista. "El tema no mereix entrar en el joc de l''i tu més'", ha reblat la portaveu, que ha demanat "anar a la una" i fer "tota l'autocrítica que calgui".

