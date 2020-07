VÍDEOS Un virulent incendi crema una nau de Granollers

En aquests moments treballem en l'incendi amb 18 dotacions #bomberscat. Només queda foc actiu en una de les ales de la nau; a la resta, apagat i revisem si hi ha punts calents. Hem aconseguit salvar les dues indústries veïnes. Cap persona ferida #PLASEQCAT pic.twitter.com/hOPFkPGTjA — Bombers (@bomberscat) July 29, 2020

Un total de 22 dotacions de Bombers han treballat aquesta matinada en l'espectacular incendi d'una indústria de Granollers que ha cremat totalment la nau de l'empresa, d'uns 400 metres quadrats. L'extinció s'ha fet des de l'exterior atès el risc de col·lapse de la coberta, segons informa el cos d'emergències, que també indica que no hi ha hagut cap persona ferida.Es tracta d'un incendi en una nau de reciclatges que ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta del pla d'emergències per risc químic Plaseqcat. De moment es desconeixen les causes del succés, que hauran de ser investigades quan l'incendi estigui extingit.Protecció Civil ha recomanat a les poblacions veïnes a la nau -Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Granollers- que es confinin a casa i tanquin portes i finestres si senten molèsties pel fum.La planta de reciclatges pertany a una indústria d’aprofitament i assessorament ambiental ubicada al Camí de Cal Ros dels Ocells, 15 de Granollers. Segons l’alerta al telèfon d’emergències 112 de Catalunya l’accident s’hauria produït cap a dos quarts d'onze de la nit.Els Bombers han explicat que l'incendi no s'ha estès més enllà de la nau afectada i del jardí de la finca del costat. Durant els treballs de matinada s'han pogut salvar les dues indústries veïnes.A més dels Bombers, al lloc s'han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Policia Local de Granollers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor