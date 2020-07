Iglesias considera «una mala notícia» pel diàleg la suspensió del tercer grau dels presos

Sobre la suspensión de la semilibertad a Junqueras, Cuixart, Forn, Sànchez y Romeva, abro HILO — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 28, 2020

El vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimarts que veu "una mala notícia" la suspensió del tercer grau de cinc presos condemnats pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre, entre els quals es troben el líder d'ERC, Oriol Junqueras, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez.En diversos missatges publicats en xarxes socials, recollits per Europa Press, Iglesias ha defensat "el compromís amb la democràcia i el diàleg" dels cinc presos als quals se'ls ha suspès el règim de semillibertat. "He visitat als cinc a la presó i no tinc cap dubte sobre el seu compromís amb la democràcia i el diàleg encara que no comparteixi en absolut el seu projecte", ha assenyalat.El líder de Podem no ha entrat a valorar "la qualitat jurídica d'una decisió judicial" tot i que "políticament", ha dit, la "suspensió de la semillibertat dels presos independentistes és una mala notícia" per als que defensen el diàleg amb Catalunya" per afrontar el conflicte en el marc legal vigent".En aquest sentit, Iglesias ha explicat que sospita que "molt ciutadans a Catalunya i al conjunt d'Espanya tornaran a tenir la sensació que la justícia no sempre és igual per a tots". "Que aquesta sensació s'obri pas és dolent per a la nostra democràcia", ha lamentat.

