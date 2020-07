Carrizosa, a TV3: «No demanem que s'apliqui el 155, sinó que Torra i el govern espanyol es coordinin»

El cap de l'oposició al Parlament de Catalunya i líder de Ciutadans al territori, Carlos Carrizosa, ha criticat els líders independentistes que segueixen "estirant" el procés independentista i no se centren "a treballar per revertir els problemes derivats de la pandèmia de coronavirus". Carrizosa s'ha mostrat molt crític amb diversos líders independentistes però ha volgut deixar clar que no demana que els independentistes renunciin a les seves idees "sinó que les apliquin dins dels marges de la llei".El líder de l'oposició a la cambra catalana ha estat entrevistat a TV3 pel director de la cadena, Vicent Sanchis, a qui ha retret el to a les converses anteriors que va tenir amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. També ha criticat l'enfocament de la televisió pública vers el procés català. Carrizosa ha volgut reivindicar "posar-se a treballar" per gestionar les conseqüències de la pandèmia i reclama que els governs català i espanyol es coordinin. Aquestes han estat les frases més sonades de l'entrevista:1. "Crec que hauria d'haver preguntat a Junqueras i Puigdemont si també van crispar la societat catalana. No se'ls va preguntar com se sentia la resta de la població catalana. S'han trencat famílies, s'han generat discussions, problemes a les feines. Ells van dividir. Ciutadans va defensar la democràcia i la llibertat".2. "Ciutadans ha estat al costat de la democràcia i així ho van entendre 1 milió de persones en les passades eleccions. El projecte rupturista ha estat insà i ens ha portat a problemes econòmiques".3. "Ha calat tant el missatge independentista que a la gent els hi expliquem que Inés Arrimadas va treure més vots que Carles Puigdemont a les passades eleccions i em titllen de mentider".4. "La gran majoria dels catalans està farta del procés independentista. Jo em pregunto si la població vol seguir aguantant els egos de Puigdemont, Junqueras o altres líders. Estic convençut que molts autònoms, empresaris i famílies no estan pendents de les peripècies vitals de persones com Junqueras, a qui se'l va veure nerviós en l'entrevista anterior. La gent està farta".5. "Nosaltres treballem i ajudem en temps de pandèmia a membres del Govern que són adversaris ideològics, com la consellera Chacón. Per ajudar a les empreses en els temps actuals".6. "De quins presos polítics estem parlant si en aquesta televisió pública, de l'Estat -una de les més cares per cert, els pot entrevistar vostè? En quin estat dictatorial que et reprimeix es pot fer una cosa així? TV3 és un fenomenal aparell de propaganda, caríssim i per atiar el foc de la conveniència d'uns líders que han quedat desfassats".7. "És molt desgraciat estar privat de llibertat però hi ha només 9 persones empresonades a Catalunya. Sense cap mena de dubte han rebut un tracte de favor penitenciari. Han gaudit de privilegis que si no es tinguessin amics al Departament de Justícia, no es podrien gaudir".8. "No han demanat perdó, diuen que ho tornaran a fer. Crec que se'ls ha d'apartar. No dic que ningú renunciï a ser independentista. Dic que tots aquells que són independentistes no apliquin aquestes idees fora de la llei. Ningú ha de renunciar a les seves idees, només es demana que estiguin en igualtat de condicions amb tots els altres. Els seus dirigents no estan per sobre de les lleis".9. "Demanem coordinació entre els tècnics sanitaris del govern d'Espanya i els tècnics sanitaris de Catalunya. La Generalitat està trontollant per la gestió, i demanem que l'executiu espanyol apliqui la legislació per la Covid-19 i es formi un òrgan de coordinació entre els dos governs. No demanem l'aplicació del 155".10. "La consellera Vergés va mentir abans que comencés el brot al Segrià. Ella va dir que ho tenia controlat. Va contractar una empresa privada per rastrejar el virus i al final ha hagut de ser els mateixos ciutadans que han hagut de fer els rastreigs. Aquesta gestió s'ha fet des de Catalunya. El Govern de la Generalitat no vol l'ajuda del govern d'Espanya. Nosaltres estem disposats a ajudar a aquest Govern a sortir d'aquesta crisi".11. "Convocar ara eleccions al Parlament seria una gran irresponsabilitat. És injust estar pendents del calendari judicial del president Torra. No vull ni pensar en una campanya electoral amb la pandèmia".11. "En el moment en el qual estem a tota Espanya, és evident que seurem a parlar amb el govern espanyol sobre els pressupostos."12. "M'agradaria que Ciutadans, amb altres partits polítics, pogués fer un govern a Catalunya que trenqués els 40 anys de nacionalisme. Que aixequés catifes, obrís finestres i fes una nova administració del que hem vist fins avui".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor