Un centenar de miners protesten a Sallent contra l'acomiadament de 300 persones

Crits i petards de protesta dels miners durant la celebració del Fòrum de la Mineria, que s'ha dut a terme aquest dimarts a Sallent i ha aplegat els agents socials, econòmics i privats implicats. Els miners n'estan farts després de l'anunci, ara fa deu dies, del tancament de la mina de Vilafruns i l'acomiadament d'uns 300 treballadors d'empreses subcontractades.Asseguren que la mina és viable i no es creuen els motius econòmics que al·lega l'empresa per al seu tancament. "Ho trobem inacceptable i estem molestos. Que després de dos accidents mortals, la conseqüència sigui tancar la mina és inacceptable", asseguren des dels sindicats. Els treballadors també temen que el tancament de Sallent suposi més acomiadaments a Súria.El tancament de la mina de Vilafruns ha agafat el territori per sorpresa, ja que no s'esperava fins al 2022 i no es preveia sobtat. La conseqüència més directa ha estat l'acomiadament de 248 treballadors de Montajes Rus, la principal empresa subcontractada d'ICL i on treballaven els dos últims miners morts a Vilafruns.Però els treballadors temen que el tancament de la mina també pugui suposar acomiadaments a Súria perquè, sense Sallent, no es podrà seguir el ritme d'extracció de potassa que vol l'empresa, que és d'un milió de tones anuals.Durant el Fòrum de la Mineria, que s'hauria d'haver celebrat al setembre però s'ha avançat a aquest dimarts, més d'un centenar de miners han protestat a la porta de la reunió, que ha aplegat tots els agents públics i privats implicats. Han escridassat i han tirat petards a les portes de la reunió. Els treballadors no es creuen els motius econòmics que al•lega l'empresa i asseguren que la mina de Vilafruns és viable. Per això, demanen a l'empresa que revoqui la decisió i la torni a obrir amb totes les garanties de seguretat.El Fòrum de la Mineria ha aplegat tots els agents públics i privats implicats, però ha comptat amb absències destacables. No hi ha participat ni el màxim responsable d'ICL ni tampoc el de Montajes Rus.El tancament de Vilafruns també deixa sobre la taula altres incògnites, més enllà de la situació laboral dels treballadors. Entre elles, què passarà amb els 48 milions de tones de runam que hi ha al Cogulló de Sallent, residus salins acumulats que ICL ha de retirar, obligats per sentència, en els pròxims 50 anys.

