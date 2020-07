Mor una nena de 8 anys a Begur en caure d'una barca a l'aigua i ser atropellada

Una nena de vuit anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Begur (Baix Empordà) després de caure d'una barca a l'aigua i ser atropellada, segons ha confirmat la Guàrdia Civil. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set a la Cala Sa Tuna, i un cop rescatat, el cos ha estat dut a terra a la Cala Aiguafreda.



Els fets estan sota investigació per determinar com s'han produït. En aquest sentit, fonts consultades per l'ACN han explicat que la nena ha caigut a l'aigua al costat de la mare i d'una tercera persona després que hi hagi hagut un xoc d'embarcacions. Les tres haurien estat rescatades de l'aigua per una embarcació privada, la mare amb vida i l'altra persona inconscient, tot i que hauria estat reanimada un cop a la sorra. La Policia Local de Begur i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat en l'incident al costat de la Guàrdia Civil.

