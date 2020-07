Torra adverteix l'Estat: «Per dialogar cal aturar les hostilitats contra l'independentisme»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit l'Estat que les hostilitats "han d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català" si volen reprendre qualsevol forma de diàleg. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català ha qualificat de "venjança" la suspensió del tercer grau penitenciari dels presos polítics. "Ens trobem davant d’un nou atac contra la justícia, la democràcia i la llibertat", ha reblat Torra, que ha comparat l'estat espanyol amb els estats de la Xina i Turquía."És un acte de venjança, en la línia dels que ja ens tenen acostumats. Seguint el model dels estats totalitaris, com Turquia o la Xina", ha carregat des de Palau, des d'on ha enviat crítiques contra el govern liderat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, passant per la fiscalia i el jutge que ha decidit retirar el tercer grau als presos.Torra ha qüestionat la voluntat de diàleg de l'Estat, assegurant que la monarquia i els poders judicials "trontollen" com un castell de cartes davant el moviment independentista català. A més, ha assegurat que aquesta decisió judicial "no els afebleix" sinó que "els omple encara més de raons" per reclamar la independència de Catalunya "d'un estat corcat", ha dit, "i que busca distreure tothom".

