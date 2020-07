Puigdemont, Comín i Ponsatí lamenten el «gran cop» al diàleg que suposa la suspensió del tercer grau

Our statement on the forced return to jail and suspension of penitentiary benefits regime for Catalan political prisoners pic.twitter.com/I8WqTLKsvR pic.twitter.com/TKFERRvgHO — Carles Puigdemont (@KRLS) July 28, 2020

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han lamentat el “gran cop” a les “esperances de diàleg polític” que suposa la suspensió del tercer grau als “presos polítics catalans”. Els tres exmembres del Govern exiliats han afirmat que la decisió judicial “és una nova prova” que a Espanya la llei s'utilitza per “venjança”, tal com han expressat en un comunicat publicat a les xarxes.Els tres recorden que el tercer grau és un benefici “estàndard” garantit a tots els presos que acreditin bon comportament després d'haver complert “una fracció suficient” de la condemna. També argumenten que els líders catalans porten almenys tres anys en règim de presó tancada, i que el tercer grau se'ls ha atorgat “en termes iguals” als de qualsevol altre pres.Els tres eurodiputats afirmen que les “promeses” del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de “treballar cap a un diàleg polític” sonen “més buides que mai”. Consideren que un diàleg “sense una agenda política clara” o qualsevol moviment que no s'adreci “cap al final de la repressió política” no té sentit.També recorden que la decisió d'avui arriba setmanes després que Amnistia Internacional hagi demanat l'alliberament immediat dels activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, petició que, fins ara, “ha caigut en oïdes sordes”.

