L'absència de turistes, última estocada per a Salou en un estiu perdut

Com ell, no n'hi ha gaires de turistes aquests dies. La Mònica, una treballadora d'un bar del passeig Jaume I, detalla que aquest estiu van començar a rebre la visita de "francesos, jovent del País Basc i gent de l'Aragó". "Ha vingut algun anglès fa uns dies, però amb això que han de passar la quarantena no crec que s'hi atreveixin", afegeix. De russos, en canvi, sí que n'ha vist, però assenyala que podrien ser residents. Com ell, no n'hi ha gaires de turistes aquests dies. La Mònica, una treballadora d'un bar del passeig Jaume I, detalla que aquest estiu van començar a rebre la visita de "francesos, jovent del País Basc i gent de l'Aragó". "Ha vingut algun anglès fa uns dies, però amb això que han de passar la quarantena no crec que s'hi atreveixin", afegeix. De russos, en canvi, sí que n'ha vist, però assenyala que podrien ser residents.

"Les futures temporades les compararem amb les anteriors, aquesta no comptarà per a res", es lamenta la Mònica, que coneix companys de professió que s'han quedat sense poder entrar a treballar aquesta temporada i que actualment només hi ha "els fixos". "En altres temporades érem més gent", assegura. Un company s'afegeix a la conversa: "Jo i els meus companys tenim por", afirma, davant la possibilitat del tancament de negocis o reducció de plantilles davant la reducció de càrrega de treball.

Xavier Guardià, portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme (FEHT). Foto: Josep M. Llauradó

El carrer de Terol, a Salou, sense turistes. Foto: Josep M. Llauradó

La platja de Llevant, a Salou, sense problemes per posar la tovallola. Foto: Josep M. Llauradó

Salou és només un dels municipis que està patint la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, però l'afectació és tal que la major part de les empreses hi estan facturant ara mateix un màxim d'un 30% en comparació al mateix període de l'any anterior. "N'hi ha que un 10 o un 20", informa el portaveu de la Federació d'Empreses Hoteleres de Tarragona (FEHT) Xavier Guardià. La decisió d'Alemanya de sumar-se al Regne Unit i a França de desaconsellar el turisme a Catalunya ha caigut com una galleda d'aigua freda en aquesta localitat en què el turisme pot superar més de la meitat de la seva economia. Aquest dimarts els carrers tenien un aspecte que no s'adiu gens amb les altes temperatures. Més aviat semblava hivern. L'estocada ja va caure quan la Unió Europea va tancar les fronteres al turisme extracomunitari, entre aquest el provinent de Rússia, però en pocs dies la decisió dels tres països europeus ha fet esborrar els principals clients de la Costa Daurada.I és que segons indica Guardià (FEHT), aquests són els quatre principals mercats que capta Salou, la Costa Daurada i també les Terres de l'Ebre, juntament amb l'holandès, el suís o el belga, aquests darrers que encara poden viatjar a Catalunya sense restriccions. I, si no hi hagués hagut rebrots a l'Aragó o a Lleida, les altres dues grans zones d'origen dels turistes de la zona, encara s'hauria pogut salvar la temporada, però la recomanació dels governs de quedar-se a casa i les decisions dels confinaments per zones no ha permès donar aire al sector.Confiant en la resta de països europeus, Salou ja ha demanat formar part d'un "corredor segur" per al turisme internacional però si no han tingut èxit les Canàries i les Balears tampoc sembla que n'hagi de tenir el municipi tarragoní. Les dades indiquen que la regió sanitària del Camp de Tarragona és una de les menys afectades, no ara sinó des de l'inici de la pandèmia, en comparació amb altres zones de Catalunya. Per aquest motiu, Guardià demana al president Quim Torra que "tanqui Barcelona si té un problema amb Barcelona", alhora que es mostra preocupat pel seu anunci d'un nou confinament en deu dies.La dita popular "carrers molls, calaixos eixuts" no s'aplica aquests dies a Salou. En plena onada de calor, els carrers de la ciutat costanera haurien de ser plens en aquests moments del mes de juliol, quasibé agost. Una parella de turistes irlandesos explica aque creuen que "no hi hauria d'haver cap problema" per viatjar a Catalunya. "Hem vingut per tres dies i mentre mantinguem la distància de seguretat hauria d'estar bé", assenyala John Dyle, que no és la primera vegada que visita Salou.Sunny Narendrabhagya és un botiguer que ven joguines de platja a l'avinguda Principat d'Andorra que enguany tan sols té una preocupació: "El meu primer objectiu és pagar el lloguer", assegura. En el seu cas, no va poder obrir fins al passat 17 de juny, quan normalment ho sol fer entre el 15 de març i l'1 d'abril, aprofitant Setmana Santa. El confinament li ho va impedir, però ara es troba que "no hi ha turistes". "Normalment em va bé més o menys, però aquest any per a tota la costa és un desastre", conclou. "Ara fem cada dia uns 100 euros de venda, quan abans en feiem 1.000" i per aquest motiu "no hem comprat res de gènere".Una altra botiguera que ho està passant "fatal" és Claudia Brime. "Teníem francesos i ara que França ha aconsellat que no vinguin s'ha disminuït bastant", comenta. "Estrem treballant un 30% del que treballàvem altres anys". Sobretot es nodreix del "turisme local", provinent d'Osca, Lleida o Barcelona, però que "cuiden molt la butxaca". "No es llencen a gastar com altres anys", assegura. En el seu cas fa tan sols un mes que són oberts, ja que van comprar la botiga de roba a l'octubre i fins que no es va acabar el confinament no van poder engegar. "Tenim altres botigues, de joguines i regals, però els regals no es venen gaire, ara la gent coses innecessàries no en compra".La història de les places hoteleres, els apartaments i els càmpings a la demarcació de Tarragona aquest estiu és de "reserves i cancel·lacions", segons informa Xavier Guardià. Sabent que està buit, els visitants esperen fins a l'últim dia per llogar la plaça, mentre que els que reserven aprofiten la mesura imposada pels empresaris de donar facilitat a les cancel·lacions i així donar tranquil·litat. "Ara mateix, fa vint dies que no trobaries ni una plaça a la Costa Daurada un altre any, però ara tens el millor hotel, el millor càmping i el millor apartament". En una situació similar es troben les immobiliàries.Guardià assenyala que les mesures decretades pels governs de països emissors de turisme com el Regne Unit obeeixen a què "els interessa que els seus es quedin a casa, així tenen menys problemes sanitaris i la despesa la fan a casa". Això fa, però, que el sector turístic salouenc ho estigui passant "fatal". "Ens queda ara el País Basc, un gran client nostre", reconeix el portaveu de la FEHT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor