Barcelona només ha recuperat dos dels 31 locals d'oci nocturn del Port Olímpic

Només dos locals d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona d'un total de 31 han entregat les claus a l'Ajuntament, que a l'abril va recuperar les competències per gestionar la zona i va manifestar la voluntat de tancar bars i discoteques. El consistori ha incoat 31 expedients de desnonament a responsables dels locals i, a banda dels dos que han entregat les claus, dos més han manifestat la intenció de marxar aviat. Els altres 27, però, han presentat al·legacions.L'adeu dels locals d'oci nocturn d'hauria d'haver produït al maig. El govern municipal, però, confia que es resolguin les al·legacions en tràmit i el consistori pugui recuperar els locals a la tardor. "L'activitat cessarà", ha afirmat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, convençut que és "qüestió de temps".D'entrada, la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, preveu que puguin recuperar-los "definitivament" a la tardor. "La decisió que al Port Olímpic deixi d'haver-hi discoteques està feta i no hi ha marxa enrere", ha sentenciat.Sanz ha destacat que l'oci nocturn al Moll de Mestral "genera problemes, molèsties i no s'inscriu en el model de Port Olímpic" que defensa Barcelona. De fet, Collboni ha afegit que l'àmbit de la seguretat fonamenta "en part" les decisions de canviar l'oci nocturn després que hi hagi hagut "precedents".Segons l'Ajuntament de Barcelona, la ubicació de locals d'"economia blava" al Moll de Mestral, on ara hi ha majoritàriament discoteques, permetrà crear oportunitats econòmiques "innovadores i sostenibles" i promourà una "economia blava" a més d'habilitar un espai de passeig que pacifiqui la zona amb zones verdes i d'ombra.La previsió del consistori és que les obres per ubicar-hi locals d'"economia blava" s'iniciïn a principis de 2022 i acabin a finals d'aquest mateix any o a inicis del 2023, incloent també la rehabilitació integral del Centre Municipal de Vela i la urbanització del Dic de Recer.El govern de Barcelona ha explicat aquests nous projectes davant la Comissió de Seguiment del Port Olímpic i té previst publicar les licitacions corresponents aquest mateix dimecres. La inversió total, incloent-hi les obres dels dics, ascendeix a 29 milions d'euros.

