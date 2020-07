La incidència acumulada de casos de coronavirus s'estabilitza a Catalunya

La taxa d'incidència acumulada de casos de coronavirus a Catalunya s'ha estabilitzat en els darrers dies i fins i tot ha registrat un "petit descens" per la millora de zones molt afectades pels rebrots com el Segrià."La incidència disminueix, però perquè Lleida ve d'una taxa molt elevada, per sobre de 500 casos per 100.000 habitants", ha advertit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha recalcat que les mesures a la comarca "funcionen" si bé no s'ha pronunciat si preveuen relaxar-les en espera del que decideixi el Procicat aquest dimecres.A Barcelona la incidència acumulada de casos s'ha estabilitzat, així com a la regió metropolitana sud, però els contagis augmenten a municipis com Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

