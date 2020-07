Cuixart, abans de tornar a la presó: «Desobeïu tantes lleis injustes com siguin necessàries»

Els presos polítics han arribat aquest vespre a Lledoners per tornar a entrar a la presó després que la Fiscalia i el jutjat de vigilància penitenciària hagin deixat en suspens el tercer grau. La decisió afecta, de moment, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn. En els pròxims dies tot fa pensar que també hauran de reingressar al centre penitenciari Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull i Jordi Turull.El primer a parlar a les desenes de persones concentrades al pla de Lledoners ha estat Jordi Cuixart. "Som un poble unit, cívic, dempeus per lluitar per la llibertat i la justícia social. Amb tercer grau o sense, no podem i no volem renunciar a seguir lluitant per la llibertat de Catalunya", diu Cuixart. El president d'Òmnium ha dit que per resoldre el conflicte polític cal l'amnistia i la fi de la repressió, i ha dit que si tornar a tancar els presos és la proposta de diàleg del PSOE, la de l'independentisme és molt clara: "Continuar lluitant per l'autodeterminació". I ha llançat un missatge als joves: "Desobeïu tantes lleis com siguin necessàries".Al seu torn, Josep Rull ha denunciat les maquinacions del Tribunal Suprem per canviar les regles del joc en ple partit i declarar-se competent per decidir el 100.2. Rull ha dit que malgrat tots els moviments i els intents de la Fiscalia de "reeducar" els presos polítics, ells seguiran defensant les seves idees i la voluntat d'aconseguir la independència de Catalunya. Quim Forn ha agraït el suport de tota la gent que s'ha concentrat a Lledoners i ha recordat que demà farà 1.000 dies que, juntament amb Junqueras, van entrar a la presó. "Estàvem convençuts que el tercer grau duraria poc temps. Farem el que faci falta per complir el mandat de l'1-O", ha dit l'exconseller d'Interior.Raül Romeva ha dit que el motiu per ser a la presó és voler construir un país lliure on no s'empresoni ningú per les seves idees. "Som molt més forts i cada decisió del règim del 78 que ens vol agenollats, ens fa més forts i més determinats a continuar endavant", ha dit Romeva, i ha negat que tornar-los a tancar no els fa por. "Ens toca fer la lluita a la presó però no tingueu cap dubte: la seguirem fent tants dies com faci falta", ha dit l'exconseller. "Aquest camí és irreversible. Ho acabarem aconseguint", ha afegit.Jordi Turull ha tingut un record per Dolors Bassa i Carme Forcadell. "Si la nostra presó és dura, la de les dones ho és molt més", ha dit. Turull ha dit que la decisió de la justícia és "venjança". "Es pensen que amb quatre cursos de reeducació ens tombaran? No ho aconseguiran!", ha dit l'exconseller. Turull ha demanat que la seva presó tingui sentit, i ha demanat "anar a la una per aconseguir la llibertat". "Fins que no tinguem la independència no ens en sortirem d'aquesta gent que ens volen anul·lar. Anem a totes!", ha dit.Oriol Junqueras ha agraït el suport a tota la gent concentrada i, com deia Forn, ha recordat els 1.000 dies a la presó. "Avui ens tanquen perquè ens tenen por, perquè a les urnes guanyem nosaltres", ha dit. Junqueras ha dit que només poden guanyar "si fan servir eines no democràtiques". "Nosaltres som els campions de la democràcia", ha remarcat l'exvicepresident. El líder d'ERC ha dit que l'Estat vol incidir per la via de la presó i l'exili en la societat catalana perquè no poden fer-ho amb les eleccions. "Intervenen la nostra societat amb les seves clavegueres", ha dit, i ha recordat que "de la presó se'n surt". "Sortirem per guanyar i contribuir a que guanyi la llibertat i l'autodeterminació", ha afirmat. La concentració ha acabat amb l'himne d'Els

