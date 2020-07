La Fiscalia fulmina el tercer grau i deixa el diàleg en entredit

Els presos polítics tornen a la presó, cau el tercer grau només dues setmanes després, i el diàleg amb el govern espanyol, sense resultats tangibles, queda més en entredit que mai. La Fiscalia va intentar fins a última hora en el judici de l'1-O castigar els presos polítics. Primer mantenint l'acusació de rebel·lió i després intentant aconseguir que els líders independentistes no poguessin accedir a cap dels beneficis penitenciaris fins que no complissin la meitat de la condemna de presó imposada pel Tribunal Suprem. El tribunal va optar per la sedició i va descartar incloure aquesta clàusula de compliment de la pena, però el ministeri fiscal va continuar assegurant en tots els fòrums possibles que el que s'havia viscut la tardor de 2017 a Catalunya va ser una rebel·lió.Des d'aleshores, tot i el canvi a la Moncloa, la Fiscalia s'ha convertit en l'actor més bel·ligerant contra l'independentisme. S'ha oposat sistemàticament a tots els permisos i mesures de flexibilització de la condemna previstos al reglament penitenciari, sovint amb arguments controvertits remarcant la necessitat de "reeducar" els presos i "escarmentar" la societat. El tercer grau no ha estat una excepció. Era qüestió de temps i aquest dimarts el ministeri públic, envalentit per la resolució de la setmana passada del Tribunal Suprem, hi ha presentat recurs i ha aconseguir que el jutjat de vigilància penitenciària deixi en suspens fins a nou avís les sortides d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.És qüestió de dies que s'oposi també al tercer grau de Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa. Si no ho ha fet encara és perquè els fiscals encarregats són de vacances. A les portes de Lledoners, tots els presos homes han denunciat la situació acomanyats d'unes desenes de persones que els han acompanyat per esgotar els últims minuts de semillibertat. "Si aquesta és la proposta de diàleg del govern espanyol la nostra resposta és molt clara: continuar defensant el dret a l'autodeterminació de Catalunya", ha dit Cuixart. Els presos no només perden el tercer grau sinó que tornen a un segon grau estricte, sense l'aplicació, per ara, de l'article 100.2. Aquest dimecres, per tant, no sortiran de la presó.La intransigència de la Fiscalia, que avui ha obtingut resultats gràcies als moviments del Suprem de la setmana passada, deixa molt tocat el diàleg que aquests últims mesos ha brandat ERC. Durant la campanya electoral, Pedro Sánchez es vantava de controlar el ministeri fiscal i va col·locar com a fiscal general de l'estat l'exministra Dolores Delgado, amb l'objectiu de reconduir i estovar aquest organisme. El president espanyol, per manca d'interès o pel temor a una crisi entre els fiscals, no se n'ha sortit i la Fiscalia no ha mostrat cap canvi de tendència en relació a l'independentisme. Tot plegat, amb una taula de diàleg, la gran carta d'ERC, no té previst reunir-se, tant per la situació epidemiològica a Catalunya com per la manca d'acord entre els republicans i Junts per Catalunya (JxCat).Les maniobres del ministeri fiscal i la justícia també fan difícil que els presos polítics puguin participar en la campanya electoral que hi haurà a Catalunya en els propers mesos. El president Quim Torra, que s'ha mostrat molt crític amb la decisió de la justícia contra el tercer grau i ha exigit que "s'aturin les hostilitats" si es vol recuperar el diàleg , encara no ha dit quan les convocarà, però tot apunta que els líders independentistes continuaran entre reixes. El vicepresident Pere Aragonès també ha posat condicions al diàleg amb el govern espanyol. "Si volen continuar negociant i fer política han d'acabar amb la repressió i això només passa per l'amnistia", ha dit. Junqueras, abans d'entrar de nou a la presó, ha estat contundent: "Ens tornen a tancar perquè ens tenen por, perquè a les urnes guanyem nosaltres".La Fiscalia considera que el tercer grau dels presos polítics no és procedent. Argumenta que el tercer grau no és procedent i buida de contingut la pena imposada pel Suprem. De la mateixa manera, sosté que els aspectes positius d'aquest règim obert esgrimits per les juntes de tractament "no són suficients" per acordar una progressió de grau. Segons el fiscal, els presos polítics no han reconegut el delicte de sedició i el tercer grau genera "sensació d'impunitat". Així, recorda que és el primer cop en la història d'Espanya que és comet un delicte "d'extrema gravetat" d'aquestes característiques i això no concorda amb aconseguir un tercer grau tan aviat.Sobre el paper, la sentència del Suprem no estableix cap clàusula segons la qual els presos hagin de complir un percentatge de la pena abans d'accedir a permisos. Tot i així, les maniobres de l'alt tribunal, canviant les regles del joc a mig partit, declarant-se competent pel 100.2, anticipant el sentit de la decisió sobre el tercer grau i dotant de caràcter suspensiu els recursos de la Fiscalia, sembla indicar que la sala de Manuel Marchena no té previst rebaixar la pressió sobre l'independentisme. El Suprem ha establert, de facto i després d'uns mesos sense els presos polítics al seu abast, la clàusula que li demanava la Fiscalia i que no va voler incloure a la sentència de l'1-O.

