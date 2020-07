Laura Rosel substituirà Mònica Terribas a «El Matí de Catalunya Ràdio»

Gràcies, Mònica, per aquests 7 anys al capdavant del programa més important de Catalunya Ràdio.



Ets rigor, compromís i servei públic.



Agraïment enorme per l’exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts. #GràciesMònica pic.twitter.com/w4l2xAWPoM — Saül Gordillo (@saulgordillo) July 17, 2020

Laura Rosel és l'escollida per substituïr Mònica Terribas i presentar El matí de Catalunya Ràdio la pròxima temporada. Segons ha avançat El Nacional i ha pogut confirmar el director de l'emissora Saül Gordillo , la periodista de Sabadell passarà de presentar el programa Catalunya Nit per a posar-se al capdavant del matinal de la ràdio pública catalana. L'acompanyarà el periodista Albert Segura.La decisió encara s'ha de ratificar a través del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) però Rosel és la candidata escollida per a la nova etapa de l'emissora pública.Laura Rosel (Sabadell, 1980) copresentava fins ara el programa ‘Catalunya nit’, amb Kilian Sebrià, assumint la segona hora del programa d’anàlisi de l’actualitat. Llicenciada en Periodisme (UAB), va començar a fer ràdio en el periodisme local, a Ràdio Sabadell, des d’on el 2007 va fer el salt a RAC1. Durant deu anys va formar part de l’equip matinal de Jordi Basté a ‘El Món a Rac1’ i va editar l’informatiu diari 14/15, a més d’assumir la direcció de les edicions d’estiu del magazine de cap de setmana, ‘Via Lliure’. El 2017 va estrenar la nova etapa de 8tv, amb l’informatiu diari ‘8 al dia’ i només uns mesos després es va convertir en la nova cara del programa líder dels dissabtes a la nit a TV3 ‘FAQS’. El va codirigir durant un any, assolint pics d’audiència rècord (21,5%). El 2019 va començar a publicar entrevistes al diari ‘Ara’, tasca que combinava amb la presentació d’especials informatius a TV3 (8M i Segon Octubre) i amb la direcció de l’editorial d’Ara Llibres.Albert Segura Arcas (Barcelona, 1982) és el presentador d’El matí de Catalunya Ràdio dels festius i de l’estiu les dues darreres temporades i del programa ‘Solidaris’ des del 2017. Director dels documentals ‘Altsasu: ferides obertes’ i ‘El mirall andorrà’, emesos pel ‘Sense ficció’ de TV3. Subdirector de l’Agència Catalana de Notícies. Va ser deu anys corresponsal a Brussel·les i París i enviat especial per RAC1, 8TV i El Punt Avui.Mònica Terribas, directora i presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio , va anunciar que deixava el programa i no el presentaria la temporada vinent el dia que culminava la seva setena temporada, el passat divendres 17 de juliol.La periodista va explicar que la decisió no respon a "cap motiu d'índole personal, familiar ni pels horaris" sinó al fet que "els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara" i creu que "ara grinyolen".Alhora, Terribas es va mostrar confiada que la direcció de l'emissora trobarà "una altra enginyera que faci rutllar el motor". "Tanco una etapa amb errors i errades, però sabent no ens hem traït en el servei que fem a la societat", va precisar.Terribas va assegurarque han estat "set anys intensos amb un equip excepcional" i va voler donar les gràcies als treballadors de la casa.El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va agrair la feina de la periodista en aquests set anys al capdavant del programa més important de l'emissora. "Ets rigor, compromís i servei públic. Agraïment enorme per l'exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts", va afirmar en una piulada.

