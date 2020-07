Vergés: «L'economia també és salut»

El Govern ha informat aquest dimarts que només preveu decretar un confinament toal si hi ha risc de col·lapse del sistema sanitari, especialment dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals. La decisió s'emmarca en el nou pla de control de la Covid-19 dissenyat per la Generalitat, que també té en compte les conseqüències econòmiques d'un eventual confinament. "L'economia també és salut", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés.Vergés ha reclamat mantenir "l'equilibri" entre la "vitalitat" dels sectors econòmics, socials i culturals i el control de l'epidèmia. "Que la gent no pugui treballar també afecta la salut", ha insistit la consellera. El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha reconegut que el plantejament expressat per Vergés no és nou. "Hem analitzat l'impacte en l'economia cada cop que preníem mesures", ha afirmat.Un criteri que el president, Quim Torra, ja havia defensat implícitament amb la crida als turistes a visitar Catalunya, que va definir com a destinació "responsable", Avui, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avalat la crida del president i ha demanat als viatgers que facin una mobilitat i una interacció social "responsable".Els responsables de Salut han assegurat que, per ara, no s'ha arribat a una situació de possible risc de col·lapse als hospitals. "Avui tenim pacients joves, amb poc risc d’emmalaltir. Tenim impacte als CAP però no a les UCI. En principi no estem en una situació de pensar que hem de reduir l'activitat o la mobilitat", ha dit Argimon.

El secretari de Salut Pública ha insistit que a l'hora de decretar un confinament no només es tindrà en compte la incidència acumulada de casos o el risc de rebrot. Salut monitoritzarà la situació epidemiològica i la capacitat d'atenció del sistema sanitari i establirà cinc nivells diferents d'alerta. Aquests aniran des del degoteig de casos a la transmissió comunitària amb risc de col·lapse dels hospitals.L'escala prevista per Salut parteix d'un nivell 0 -que no es preveu decretar- en què no hi hagi contagis. El nivell 1 s'activarà quan hi hagi un degoteig de casos, el 2 quan hi hagi brots controlats i el 3 quan hi hagi transmissió comunitària sense impacte significatiu en el sistema de salut. El nivell 4 preveu un nivell de menys control de la transmissió comunitària i més pressió assistencial i el 5, transmissió comunitària descontrolada amb risc de col·lapse sanitari. "La clau és actuar per no arribar mai al nivell 5", ha insistit Vergés.Els indicadors que es tindran en compte, doncs, seran els resultats vigilància epidemiològica, sobretot el registre de casos detectats cada 7 i 14 dies per cada 100.000 habitants. També la taxa de risc de rebrot, el percentatge de PCR positives i els quadres respiratoris atesos als CAP. Tot plegat, combinat amb l'anàlisi de la pressió que hi hagi als centres assistencials, especialment als llits d'UCI.Vergés, ha defensat que en les darreres setmanes s'ha passat de fer 42.000 proves PCR a 72.000. "Tenim capacitat diagnòstica per assumir la PCR de qualsevol cas sospitós" ha dit. La consellera també ha recordat que hi ha 568 gestors Covid contractats i 928 rastrejadors, amb capacitat per arribar als 2.000 si la situació epidemiològica ho requereix. En paral·lel, hi ha 930 llits crítics a disposició arreu del país, amb possibilitat d'arribar als 2.023. Pel que fa als respiradors, n'hi ha 720 en reserva, amb possibilitat de tenir-ne 2.000.Argimon ha aprofitat la roda de premsa per llançar un missatge a la població, en relació a un possible confinament. "No hem de voler que l'activitat s'aturi", ha assegurat, instant els ciutadans a respectar les normes de prevenció contra el coronavirus.Vergés ha avisat que la crisi serà "llarga i complexa" i que no només afectarà l'àmbit sanitari. "Hem d'aconseguir l'equilibri entre la vitalitat de sectors socials, econòmics i culturals i el control epidèmia", ha avisat.Vergés ha instat a garantir la coordinació entre tots els departaments del Govern, així com la col·laboració entre la Generalitat i les administracions locals. "L'objectiu és disminuir la transmissió, trencar cadenes de contagi i tenir el màxim respecte per la recuperació de les dinàmiques del país", ha assegurat la consellera.

