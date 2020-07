Les víctimes de violència masclista hauran de declarar tot i retirar la denúncia

El Ple de la Sala de lo Penal del Tribunal Suprem ha modificat aquest dilluns la seva jurisprudència per establir que les víctimes de violència de gènere no puguin recuperar el dret a no declarar contra la seva parella si renuncien a exercir l'acusació particular. Així, el TS pretén protegir-les de possibles coaccions del seu agressor perquè no declarin en contra seva, després d'haver-lo denunciat, com desgraciadament succeeix a la realitat.La Sala ha destacat amb aquesta sentència que el dret de no declarar en contra de la parella o determinats familiars, i que està contemplat a l'article 416 de la LECrim, "és incompatible amb la posició del denunciant com a víctima dels fets".Així ho ha explicat el magistrat Julián Sánchez Melgar, mentre ha remarcat que és sobretot en els casos de violència de gènere "quan la dona denuncia al seu cónjugue o persona unida per relació unida per relació de fet anàloga a la matrimonial, on s'atribueix la comissió d'uns fets que toquen els caràcters de delicte", ha subratllat.Per això mateix, Melgar conclou en què "pretendre que la denunciant pugui abstindre's de delcarar davant del seu maltractador, és el mateix que deixar sense contingut el propi significat de la seva denúncia inicial".

