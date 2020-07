L'Estat registra 2 morts i 905 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores

Segons l’últim informe de Sanitat, hi ha hagut 23.147 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 13.116 en els darrers set. Per inici de símptomes, s’han diagnosticat 7.699 casos en els últims 14 dies i 2.098 en la darrera setmana.L’Aragó és de nou la comunitat amb més casos diagnosticats en el dia previ (357). La segueixen Madrid amb 147 i Catalunya amb 126. Al País Basc n'hi ha hagut 99, a Navarra 40 i a Andalusia 38. A les Balears, Ceuta i a Melilla no s’ha diagnosticat cap nou cas el dia previ.Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 76.332 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats. 126 el dia previ, 10.361 en els últims 14 dies i 5.460 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n’han diagnosticat 3.607 en els últims 14 dies i 768 en la darrera setmana.En el total de defuncions, n'hi ha dues més que aquest dilluns. De les sis que hi ha hagut en els últims set dies, dues s'han produït a Catalunya, una a Castella i Lleó, el País Valencià, Madrid i el País Basc, respectivament.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.586 hospitalitzacions, 386 en els últims set dies. D’aquestes, 136 s’han produït a l’Aragó, 55 a Madrid, 38 a Andalusia, 31 a Catalunya i 30 al País Valencià.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.759 entrades, 19 en els últims set dies. D’aquestes, quatre han estat a Andalusia, tres a Catalunya, i dues a l’Aragó, Balears, Cantàbria i Extremadura, respectivament. Hi ha nou comunitats sense cap entrada en Unitats de Cures Intensives en la darrera setmana.