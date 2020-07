Israel desenvolupa un test per detectar el coronavirus en 30 segons

⁦@nanoscent⁩ started collecting nasal air samples ⁦@SHEBA_⁩ , ⁦@SouraskyMedCtr⁩ and at the Poria medical center three weeks ago. This data will allow #AI algorithms to identify #COVID19 pic.twitter.com/SJGfxKeUEZ — nanoscent (@nanoscent) April 26, 2020

Tal com ha informat la CCMA , una empresa israeliana ha inventat un test que permet detectar la Covid-19 en només 30 segons analitzant l'alè. La problemàtica està en el fet que, tot i que Israel viu una segona onada de contagis, els assajos massius del sistema es volen fer a l'Índia.Després de respondre algunes preguntes amb el mòbil, com ara si s'ha perdut la gana o el gust darrerament, qui es fa el test ha d'inhalar, mantenir la respiració, tapar-se una fossa nasal i exhalar per l'altra a través d'un tub. L'aire arriba a una bossa i en 30 segons ja se sap el resultat.Color verd, lliure de coronavirus. En el cas de ser positiu, sortiria el color vermell i seria necessari un segon test. Aquest aparell ideat per l'empresa Nanoscent no pretén substituir les proves de laboratori, sinó ser una eina de cribratge massiu."Està pensat per testar centenars de persones a l'entrada d'un concert o d'un estadi de futbol, també en un hospital o als aeroports", ha explicat el president Oren Gavriely a la CCMA. Així doncs, el test té un objectiu clar: tallar les cadenes d'infecció, evitar llargues quarentenes i aconseguir equilibri entre desconfinament i seguretat.En els pròxims dies, una delegació israeliana viatjarà a l'Índia per fer els assajos clínics massius d'aquests sistemes de detecció ràpida. Això, però, ha comportat crítiques de plataformes com Metges pels Drets Humans, que denuncien que s'aprofiti la laxa regulació i la pobresa per fer experiments.

