VÍDEO Romeva, sobre la suspensió del tercer grau: «Que ens tornin a tancar demostra que ells tenen por»

Missatge del Raül: pic.twitter.com/2jAsfvfwi6 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) July 28, 2020

Poca estona després de fer-se públic que la jutge de vigilància penitenciària ha acceptat les mesures sol·licitades aquest dimarts per la Fiscalia i ha deixat en suspens el tercer grau de cinc dels líders independentistes, s'ha fet públic un vídeo del santcugatenc Raül Romeva on considera que la decisió "demostra que ells tenen por"."Però nosaltres no en tenim de por", afegeix Romeva. "Sabem que això forma part d'un camí dificil, llarg i dolorós però també irreversible". "De la presó se'n surt perquè nosaltres hem nascut per guanyar i per acompanyar aquest país cap a la llibertat", conclou l'exconseller de Sant Cugat.

