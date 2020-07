Grífols estrena els primers medicaments per tractar el coronavirus

Grífols se situa al capdavant de la cursa internacional per trobar una cura contra la pandèmia del coronavirus. La farmacèutica catalana amb seu a Sant Cugat ha anunciat avui l' entrega dels primers lots d'immunoglobulina hiperimmune amb anticossos específics contra el virus SARS-CoV-2 pel seu ús en assaigs científics. La companyia ja havia anunciat l' inici de la producció d'aquest medicament a principis de juny.Específicament desenvolupat per tractar la infecció per SARS-CoV-2, aquest medicament proporciona immunització passiva als pacients, fortificant el sistema immunitari podent-se utilitzar tant per a la prevenció del contagi com pel tractament de la malaltia. Al llarg de l'estiu s'avaluarà la seva eficàcia i seguretat.La immunoglobulina hiperimmune anti SARS-CoV-2 s'ha produït a partir del plasma de donants curats que s'han recuperat de la Covid-19, que compta amb una concentració elevada i consistent d'anticossos protectors contra el virus. Un tractament que podria constituir una opció terapèutica per respondre a futurs brots i a altres malalties similars. Per altra banda, Grífols també està desenvolupant un test molecular que podria esdevenir clau per controlar la pandèmia arreu del món.Els assaigs clínics tindran lloc als Estats Units, des d'on Grífols ha accelerat la recollida de plasma de persones recuperades en més de 245 centres sanitaris del país. Uns pacients que han hagut de complir amb estrictes criteris i passar tests i controls de qualitat. A més, Grífols també està treballant per començar un assaig clínic europeu amb immunoglobulina hiperimmune extreta a partir de pacients d'Europa.Són proteïnes plasmàtiques amb un ampli potencial terapèutic que actuen com a anticossos per la defensa específica de l'organisme amb mecanismes d'acció complexos i de difícil rèplica. Tenen efectes immunomoduladors amb un ampli ventall d'aplicacions clíniques com ara la prevenció d'infeccions en pacients immunodeficients i malalties autoimmunes, tan neurològiques com en altres òrgans.

