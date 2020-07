Els Mossos es reorganitzen per reduir la conflictivitat en les seves actuacions

Els Mossos volen adaptar-se als nous temps per seguir servint com a policia integral de Catalunya. La cúpula del Departament d'Interior, encapçalada pel conseller Miquel Buch, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, i el comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Els màxims responsables del cos han desgranat les línies mestres d'un seguit de canvis orgànics i estructurals, amb l'objectiu de reforçar el cos com una policia territorial. Aquesta reorganització passarà, entre altres, pel reforçar l'estructura directiva, passar d'un model d'ordre públic a un d'intervenció més "quirúrgica" i millorar el posicionament en els àmbits emergents de seguretat i en l'entorn digital.Entre els canvis detallats per Sallent destaca que la coneguda prefectura dels Mossos es convertirà en una Direcció Operativa de la Policia (DOP), que tindrà una capacitat permanent de direcció. "Ha d'estar molt clar qui pren les decisions", ha apuntat Sallent, que ha remarcat que responsable del cos continuarà sent ell en tant que comissari en cap. Així, la nova DOP s'articularà en dos grans àmbits: un gabinet de direcció operativa amb diversos comissaris i una sala de comandament operativa, que aglutinarà totes les sales dels Mossos. "Els Mossos passaran d'un model d'ordre públic a un model d'intervenció. Segons ha detallat Sallent s'agruparan les capacitats d'intervenció i es crearà una àrea tècnica que aportarà la capacitació i intel·ligència respecte a la intervenció. Servira per "ser més quirúrgic en les activitas dels Mossos en concentracions humans" i sobre la capacitat de tota l'especialitat en ordre públic (que inclou Brimo i ARRO).Sallent ha dit que els Mossos han treballat molt per entrar dins "d'una massa" i treure la persona que està generant incidents. "La dificultat és que es generen complicitats automàtiques i a vegades la gent no compren què fa la policia", ha apuntat. El comissari ha dit que la intervenció tindrà dos elements: un de comunicatiu i un de tècnic i operatiu, per poder activar un grup d'agents per trobar i extreure la persona que provoca "un il·lícit" sense que això provoqui "un contagi en la massa".Eduard Sallent ha estat l'encarregat de presentar les línies mestres d'aquesta revisió de la policia catalana. S'ha treballat en diversos àmbits: més recursos (humans i materials); canvis en el sistema de treball, especialment les ABP; canvis en el model de direcció; i canvis en l'estructura, és a dir, la manera d'organitzar-se com a cos per assolir els principis dels Mossos. Sallent ha remarcat la importància de posicionar-se en l'entorn digital com a policia moderna adaptada a l'àmbit digital.Un altre canvi és en el CSUCOT, que esdevé la responsable de la seguretat ciutadana. Tindrà capacitats tècniques i de planificació, coordinarà i dirigirà les ARRO, impulsarà la policia governativa per desenvolupar al màxim la capacitat de policia administrativa. També liderarà tot l'àmbit de la protecció del medi ambient. "Els Mossos no poden ser aliens a les prioritats de la societat", ha dit Ferrer. Així mateix, els Mossos crearan la Comissari General TIC, que dependrà de la direcció operativa. L'objectiu serà posicionar els Mossos en l'entorn digital en l'àmbit de la ciberseguretat i ciberintel·ligència i liderar la transformació TIC. "Hem de reduir la inversió en burocràcia i en recursos humans", ha apuntat.També es crearà la comissaria general d'inspecció i avaluació, que té per objectiu "assegurar la millora continuada del servei". "Passem a la cultura de l'aprenentatge continu", ha dit Sallent. Per fer-ho, es farà un seguiment de la prestació del servei i s'analitzaran els incidents crítics per determinar responsabilitats individuals i organitzatives i "millorar com a organització".Així mateix, es crearà també l'area de mitjans aeris i de seguretat aeris, i també una divisió marítima per garantir la seguretat ciutadana al mar. "Vigilar, protegir, auxiliar i investigar les conductes a l'ordenament administratiu", ha detallat Sallent. Els Mossos també crearan una divisió ferroviària basada en l'èxit de la seguretat al Metro. Es projecta aquesta divisió a l'entorn de l'estació de la Segrera i es desplegarà arreu de Catalunya.La comissaria general d'informació millorarà les seves capacitats organitzatives. Es posarà l'èmfasi en la intel·ligència i la tecnologia i es crearan dues divisions: una d'operacions i una d'intel·ligència per combatre de manera efectiva el terrorisme a Catalunya. A banda, es dotarà d'una àrea TIC per liderar la capacitació tecnològica en l'àmbit terrorista. La divisió d'investigació criminal apostarà per l'especialització. Es crearà una divisió tècnica d'investigació i es recuperarà i aprofundirà en l'especialitat de la policia científica.Respecte a la comissaria general tècnica, s'orientarà clarament al servei de l'organització amb l'objectiu d'orientar el cos de Mossos al futur. Per això es dotarà d'una divisió de recursos generals, una de programació professional i una de planificació estratègica. El gran canvi, ha resumit Buch, és "la nova estructura" i com ha de ser el cos de Mossos en els propers anys. "És un canvi d'ampli espectre basat en petits canvis", ha apuntat Buch. "Ens revisem i actualitzem per projectar-nos a futur", ha afegit Ferrer.El director general de la policia, Pere Ferrer, ha dit que en un "entorn canviant", els Mossos s'han de "revisar i actualitzar". "Cal un nou esquema de policia integral que doni resposta als canvis socials de l'entorn", ha apuntat Ferrer. Per això cal, ha dit, una "mirada àmplia" amb "vocació de servei". Aquest treball ha implicat tota l'organització i, especialment, els comandaments. Ferrer ha remarcat la necessitat de modernitzar les polítiques públiques amb l'objectiu de servir millor la ciutadania. En aquest context, "calia perfeccionar l'estructura orgànica" dels Mossos. "En aquesta revisió, ser política territorial i de proximitat serà un actiu que en surti reforçat", ha incidit Ferrer."Som una policia territorial, de proximitat, però també integral i moderna", ha dit el director general. Per això, el model de Mossos ha d'anar més enllà del desplegament. "Hem de completar el desplegament dels Mossos, que no va finalitzar a les Terres de l'Ebre. Cal una nova reformulació amb mirada àmplia, amb nous àmbits operatius com la policia marítima", ha apuntat. També cal, ha dit, revisar la tecnoestructura i reforçar el comandament. Ferrer ha dit que la voluntat és "modernitzar els Mossos.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una prèvia per explicar que l'any 1994 va començar el desplegament dels Mossos arreu de Catalunya amb el president Jordi Pujol al capdavant fins arribar a tots els municipis del país. Buch ha fet referència a la "proximitat" dels Mossos amb la ciutadania i que recordat que al llarg de tots aquests anys la policia s'ha hagut d'anar adaptant a una realitat canviant. El conseller ha explicat que el nomenament d'Eduard Sallent com a comissari en cap anava acompanyat d'un encàrrec: "Dissenyar el model dels Mossos per al segle XXI".Buch ha explicat que les noves promocions han anat acompanyades dels acords signats amb els sindicats per a la jubilació anticipada. "Els que van fer el desplegament estan en una edat avançada i estem amb les noves fornades", ha apunta el conseller. El titular d'Interior ha explicat que els Mossos han fet l'exercici intern de "mirar-se i remirar-se". "Les especies que perduren són les que millor s'adapten", ha dit Buch fent referència a la teoria de l'evolució. El conseller ha assegurat que la majoria de catalans estan "molt orgullosos" dels Mossos, però ha dit que la policia s'ha de comprometre amb els ciutadans a "ser millors cada dia".Aquest compromís també passa perquè cap ciutadà hagi d'envejar cap cos polcial del món. "Els Mossos han de ser el millor cos policial", ha apuntat Buch, que també s'ha refermat en el model policial "propi" de Catalunya. "Els propers anys, Catalunya continuarà tenint un cos de policia adaptat a la nova realitat, als nous reptes, a les noves demandes i un cos policial del qual el país se'ns senti orgullós", ha reblat el conseller. La feina, ha admès Buch, "no ha estat fàcil" en un any complicat que va arrencar amb les protestes de la sentència i es veu afectat ara per la crisi del coronavirus.

