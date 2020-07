Els presos polítics clamen contra la suspensió del tercer grau

No, la llei no preveu la venjança com a resposta. Aquest és el diàleg que ofereix Espanya? https://t.co/iW6HCHHrGz — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 28, 2020

Injustícia exprés i a la carta, de nou. La fiscalia de l'Estat espanyol actua i el jutge executa al minut. Només els mou la venjança, com és perversament previsible. Els hi fa por la política. Ens tenen por als independentistes perquè saben que guanyarem. https://t.co/iaZmC4gED0 — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) July 28, 2020

#NoAfluixeu #Noafluixem i #EnsEnSortirem I llavors veurem, nosaltres i les futures generacions, que res haurà estat en va i tot al final haurà valgut molt la pena. Per la llibertat, per la democràcia i per Catalunya !! #llibertatpresospoliticsiexiliats 🎗🎗 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 28, 2020

Avui tornem a constatar que ens tenen molta por i ens volen tancats. Nosaltres sabem que això forma part del camí. De la presó se'n surt, i en sortirem per guanyar i per portar aquest país a la llibertat. pic.twitter.com/GdNmFghKYd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) July 28, 2020

Missatge del Raül: pic.twitter.com/2jAsfvfwi6 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) July 28, 2020

Dues setmanes. Això és el que ha durat el tercer grau dels presos polítics, que van començar a sortir de la presó amb el règim de semillibertat el 17 de juliol. La jutge de vigilància penitenciària ha acceptat les mesures sol·licitades aquest dimarts per la Fiscalia i ha deixat en suspens el tercer grau de cinc dels líders independentistes. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart hauran de tornar a la presó.L'independentisme, en rebre la notícia, ha esclatat contra l'Estat i la Fiscalia per revocar els drets penitenciaris. El president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, l'expresident Carles Puigdemont i altres personalitats han mostrat el seu enuig a les xarxes socials.Ara com ara, això no afecta Carme Forcadell tot i que la Fiscalia també ha demanat la suspensió del seu tercer grau. En el cas de Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa, el ministeri públic encara no ha presentat recurs per qüestions d'agenda.La Fiscalia, que s'ha oposat sistemàticament a tots els permisos i mesures de flexibilització de la condemna, considera que el tercer grau dels presos polítics no és procedent. El ministeri públic argumenta que el tercer grau no és procedent i buida de contingut la pena imposada pel Suprem, d'entre nou i tretze anys de presó. De la mateixa manera, argumenta que els aspectes positius d'aquest règim obert esgrimits per les juntes de tractament "no són suficients" per acordar una progressió de grau.Segons el fiscal, els presos polítics no han reconegut el delicte de sedició i el tercer grau genera "sensació d'impunitat". Així, també recorda que és el primer cop en la història d'Espanya que és comet un delicte "d'extrema gravetat" d'aquestes característiques i això mereix un "important menyspreu" que no concorda amb aconseguir un tercer grau tan aviat. El ministeri públic aprofita per recordar -com va fer el Suprem la setmana passada- que els presos polítics no estan condemnats "per la seva ideologia" sinó per "la seva falta de respecte a les lleis democràtiques".Els presos polítics gaudien del tercer grau des del 14 de juliol i han pogut passar des d'aleshores els caps de setmana a casa i només anar a dormi a la presó. El proper pas és que el jutjat de vigilància penitenciari abordi el recurs de la Fiscalia i decideixi si avala o no el règim de semillibertat. En cas que l'accepti, el ministeri fiscal podrà presentar recurs que haurà de revisar el Tribunal Suprem com a tribunal sentenciador. Si segueix el criteri exhibit en el 100.2, també tombarà el tercer grau.Durant aquestes setmanes que els presos han sortit amb el tercer grau han aprofitat per incrementar la seva presència mediàtica, amb entrevistes en diversos mitjans, i també han tingut agenda política. Oriol Junqueras i Raül Romeva visitaven fa uns dies les comarques de Girona per reunir-se amb càrrecs d'ERC mentre que els consellers de JxCat van participar en el congrés fundacional del nou partit de Carles Puigdemont amb la plana major de l'espai postconvergent. Tots ells han aprofitat sempre per recordar que el tercer grau "no és llibertat" i ja tenien clar que era qüestió de temps que els tornessin a tancar a la presó.

