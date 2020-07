La llibertat de premsa, en crisi als EUA: cada quatre dies un periodista és detingut

Tal com ha publicat el digital Público , cada quatre dies un periodista és detingut als Estats Units. Segons les xifres de l' US Press Freedom Tracker , un total de 50 professionals dels mitjans -reporters, fotògrafs i càmeres de televisió- havien estat arrestats per la policia fins al divendres passat.Una xifra, segons diuen, "sense precedents" en la història recent del país i que es deu, fonamentalment, a l'increment de la tensió policial després de la mort de George Floyd, el 25 de maig. Aquestes 50 detencions contrasten amb les xifres d'anys anteriors: el 2019, nou arrestats; el 2018, 11, i el 2017, 38.Aquest 2020, el programa de rastreig de les agressions a la premsa de la Fundació de la Llibertat de Premsa ha comptabilitzat 176 incidents contra la premsa. D'aquests, 132 estan vinculats a les protestes del Black Lives Matter, manifestacions amb un caràcter pacífic. "Estem treballant per a verificar almenys 200 incidents més, arriben casos nous cada dia", ha denunciat a Público una portaveu del programa de seguiment de les agressions a la premsa.L'any 2019 es van comptabilitzar 150 agressions, el 2018 un total de 134 i el 2017 van arribar a 147. Dels atacs a la premsa dels darrers anys se'n pot destacar l'assassinat de quatre reporters i treballadors del Capital Gazzete d'Anápolis, a Maryland, així com el del periodista musical Zack Stoner a Chicago, tots el 2018.Segons la portaveu de l'US Press Freedom Tracker, la ciutat on s'han comptabilitzat més incidents és on va morir Floyd, Mineápolis. Tot i que les agressions als periodistes han augmentat molt notablement amb les protestes després de l'assassinat policial de Floyd, aquests episodis s'han estès per tot el país i no sempre es donen enmig d'aquestes protestes.Ara, Portland també és un focus d'atacs a periodistes, ja que és un punt calent de protestes des que Trump hi va enviar forces federals. Nova York i la capital, Washington DC, són també altres zones del país on es registren nombres alts d'agressions a la premsa. Aquest augment d'agressions posa en dubte el valor de la premsa liberal nord-americana."La història dels Estats Units pel que fa a la protecció de la llibertat d'expressió i la defensa de la protecció dels drets dels periodistes és molt admirada més enllà de les fronteres del país, malgrat això, els atacs a la premsa actuals estan minant aquest compromís", alertava la Fundació en una carta enviada al president Trump a mitjans de juny.

