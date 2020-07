La nova funció de Netflix per solucionar un problema freqüent

Sovint ens passem més estona decidint quina peli o sèrie veure que no pas mirant-la. Els catàlegs de les plataformes són tan extensos que els usuaris, de mitjana, triguen més en escollir el contingut que no pas en consumir-lo.Per tal d'intentar solucionar aquest problema quotidià, Netflix ha activitat una nova funció: el botó "Play Something". Es tracta d'un botó que els usuaris poden clicar quan no saben què veure i que reprodueix contingut de manera aleatòria basant-se en els gustos del consumidor.És a dir, si fas servir aquesta funció, Netflix decideix per tu i t'estalvies escollir. De moment aquest botó només està disponible en alguns perfils, ja que la plataforma l'està provant de manera experimental abans d'incorporar-lo als comptes de tots els usuaris.Cal dir que hi ha altres plataformes, com Filmin, que compten amb opcions més avançades a l'hora de recomanar contingut quan els seus clients estan indecisos. Aquesta plataforma, per exemple, té una funció anomenada "recomanador" que et suggereix pelis en funció del teu estat d'ànim i del que et vingui de gust: riure, plorar, indignar-te, etc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor