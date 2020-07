El Govern recorda que no hi ha restriccions de mobilitat per anar de vacances però demana responsabilitat

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha dit que el desplaçament per fer vacances "no serà evitable" perquè no hi ha restriccions de mobilitat. "Hi ha una recomanació de no fer desplaçaments innecessaris, i això no farà que la gent deixi d'anar de vacances", ha explicat la portaveu en la roda de premsa posterior al consell executiu.Ha remarcat que cal que tothom sigui responsable allà on vagi i continuï amb les mesures per evitar la propagació del virus o els contagis. "Allà on anem, mascareta, higiene i distància física", ha afegit. "Tothom té dret a fer uns dies de descans, i més després d'uns mesos d'estrès psicològic amb el confinament i la gestió de la crisi sanitària, social i emocional", ha assegurat.