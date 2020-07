Administracions i entitats insten Endesa a condonar el deute en pobresa energètica

La Generalitat, administracions locals i entitats socials han reclamat aquest dimarts a Endesa que signi el conveni per desplegar la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica. El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, ha explicat que el bloqueig és perquè Endesa vol una solució pel deute acumulat des del 2015, mentre que administracions i entitats exigeixen a la companyia que l'assumeixi en la seva totalitat.Administracions i entitats avisen que disposar d'aquesta eina és urgent, i encara més ara per la crisi de la Covid-19. Homrani ha fet una crida a "no desaprofitar" l'oportunitat de firmar un conveni que, segons ha dit, està treballat amb totes les parts, inclosa la companyia elèctrica.El conseller ha informat que el conveni que hi ha sobre la taula desplega en el seu "màxim" la llei contra la pobresa energètica i preveu un protocol en cas d'impagament. Entre altres aspectes, preveu la creació d'un fons d'atenció solidària per atendre casos de deute, finançat a mitges per les administracions -un 50% la Generalitat i un altre 50% els ajuntaments- i la companyia. La proposta presentada el desembre preveia que les companyies havien d'aportar el 60% de les despeses futures i per a les administracions, aquesta cessió demostra la voluntat d'arribar a acords". Li toca a Endesa ser generosa i firmar el conveni que hem acordat", ha demanat Homrani.La llei 24/2015 estableix que les administracions han de firmar els acords o convenis necessaris amb les companyies subministradores per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les llars en situació de risc d'exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.Endesa va enviar una carta l'estiu passat als ajuntaments en què va amenaçar de tallar la llum a més de 25.000 famílies si les administracions públiques no pagaven el deute de les llars vulnerables. A partir d'aquí, es va constituir la Taula per abordar la Pobresa Energètica, formada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació Catalana de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha celebrat l'acord entre administracions i entitats i ha instat la companyia a assumir el deute. La vicepresidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, Sira Vilardell, ha xifrat en 20.000 les famílies en situació de pobresa energètica abans de la pandèmia a Catalunya. "No hi ha cap dubte que n'hi haurà més a causa de la situació d'emergència que estem vivint", ha pronosticat.La portaveu de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano ha dirigit un missatge a la companyia. "No podem entendre que Endesa bloquegi la firma d'aquest conveni i continuï exigint a l'administració que es faci càrrec de la meitat del deute acumular", ha dit. Campuzano ha recordat que Endesa ha elevat un 45,4% el seu benefici del primer semestre, amb un resultat net de 1.128 milions d'euros.

