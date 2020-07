Ada Munté, millor nota de selectivitat: «M'agradaria dedicar-me a fer guions, crear històries»

Ada Munté Muñiz té 17 anys, viu a Mira-sol, un dels districtes de Sant Cugat del Vallès, i és una de les cinc alumnes que han tret la millor nota a la selectivitat més insòlita de la història . La jove és estudiant de l'Institut Arnau Cadell, situat a Valldoreix, i ha tret un 9,9. En una entrevista aexplica que fa molt temps que té clar que es vol dedicar a l'àmbit de la Comunicació Audiovisual, concretament a la redacció de guions.- És molt difícil treure aquesta nota. Sabia que la selectivitat m'havia anat prou bé però no sé si tant com per un 9,9. Tot i això, per exemple l'examen d'Història ens l'esperàvem més difícil, com el de l'any passat.- He fet l'humanístic amb literatura castellana, que de fet va ser l'examen que més em va costar perquè és més subjectiu. La nota mitjana de batxillerat ha estat d'un 9,86.- Fa temps que tinc clar que vull estudiar Comunicació Audiovisual i ho faré a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). M'agradaria dedicar-me a fer guions, crear històries.- El més dur va ser que s'ajornés un mes perquè havies de seguir estudiant quan tenies previst haver acabat i estar de vacances. Però una vegada han passat els nervis, l'experiència va ser molt positiva.- Pel fet d'haver de mantenir les distàncies, només érem deu alumnes en una mateixa sala i en molts casos estàvem amb gent coneguda de manera que va ser bonic, en certa manera.- Sí però va ser difícil mantenir la motivació quan no tenies previst estudiar.- Suposo que depèn de la persona. A mi m'ha ajudat perquè les classes telemàtiques eren més eficients, no perdíem tant el temps. Però d'altra banda és veritat que en molts casos et senties sol i aïllat.- Sí, primer al Ferran i Clua i després a l'Arnau Cadell?- Des de petita que toco al piano a l'escola municipal de música Victòria dels Àngels i també faig Karate al pavelló.

