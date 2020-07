Confirmada l'absolució pels guàrdies civils acusats de la mort de 15 migrants al Tarajal

L'Audiència Provincial de Cadis ha confirmat l'absolució dels quinze guàrdies civils acusats de les morts de 15 persones migrants a la platja del Tarajal, a Ceuta. El tribunal ha emès aquest dimarts un escrit on desestima els recursos d'apel·lació pels fets que van ocórrer el 6 de febrer de 2015, on 16 agents de la Guàrdia Civil van disparar bales de goma a l'aigua per impedir que una quinzena de persones arribessin a la costa. L'escrit de l'Audiència assegura que l'actuació policial va ser "proporcionada".Les persones que van morir ofegades a l'aigua formaven part de tot un grup de 200 persones que van intentar travessar nedar la frontera amb el Marroc. Els agents de la Guàrdia Civil van ser acusats d'homicidi imprudent, però ara gràcies a l'Audiència Provincial se'ls ha confirmat la seva absolució a través de l'arxivament de la causa.Diverses ONG havien presentat recursos contra la decisió que havia pres prèviament el Jutjat d'Instrucció 6. El tribunal considera que "no hi ha prova indiciària que contradigui l'afirmació que l'actuació policial es va ajustar als principis bàsics exigibles per a aquestes intervencions", conclou la sentència.

