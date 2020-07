Un jugador del Reial Madrid, positiu per coronavirus

El jugador del Reial Madrid Mariano ha donat positiu per coronavirus, segons ha confirmat el club madrileny aquest mateix dimarts. El davanter va fer-se un test PCR protocolari ahir dilluns i avui han pogut confirmar el resultat. Es perdrà el partit de la Champions League contra el Manchester City i ja està en confinament domiciliari. Mariano haurà de passar dues proves més de PCR en les pròximes setmanes i que les dues siguin negatives.Els membres del club blanc van tornar ahir mateix a Valdebebas després del seu període de vacances. El Reial Madrid ha informat que no hi ha cap altre positiu a part de Mariano després de les proves d'ahir dilluns, en les que també es van sotmetre els membres del cos tècnic, administratius i altres auxiliars del club.El Madrid ja va patir un cas de coronavirus durant la primera onada de la pandèmia amb el positiu de Trey Thompkins, l'aler de la secció de bàsquet del club. El cas es va produir durant el mes de març, quan totes les competicions ja estaven paralitzades. Ara per ara, però, l'enfrontament de la Champions contra el City no perilla tot i que el club extrema les precaucions i els protocols d'higiene per a no tenir cap altre cas com el de Mariano.

