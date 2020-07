El botellot, prohibit a tot el país

El Govern prohibeix, a través d’una resolució del Procicat, el botellot a tot el país. Queda prohibit el consum d’alcohol a l’aire lliure i a la via pública per evitar l’expansió del coronavirus segons la resolució que s'ha aprovat aquest mateix dimarts.Les multes aniran dels 3.000 als 15.000 euros i seran competència dels ajuntaments. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va avisar dilluns del risc que implicaven aquestes pràctiques, on sovint no es guarden les distàncies.La setmana passada el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va dir que estava prohibit beure alcohol en grup al carrer, però la normativa era irregular i tenia llacunes. En alguns municipis ho estava de forma explícita i en d'altres no. Amb l'ordre del Procicat el Govern unifica la normativa i dona un marc legal sancionador als ajuntaments que no ho tenien previst.Ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, que ha afirmat que cal prendre mesures dràstiques per evitar les concentracions, que és "on creixen exponencialment els rebrots".

