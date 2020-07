Cinc estudiants empaten amb un 9,9 en la nota més alta de la selectivitat

Cinc estudiants de la demarcació de Barcelona han empatat amb un 9,9 en la nota més alta de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'enguany. Són Laia Marcos, de l'Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet; Pau Ortega, de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu; Gonzalo Plaza, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia; Martí Solà Bertran, de l'Institut Front Marítim de Barcelona; i Ada Munté, de l'Institut arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès.La qualificació més alta a Girona ha estat un 9,8, també amb empat entre 4 estudiants. A Lleida i Tarragona la nota més alta ha estat un 9,7, compartida per quatre alumnes en cada territori. Els 30.838 estudiants que han aprovat les PAU han obtingut una nota mitjana de 6,616. La nota mitjana d'accés a la universitat ha estat de 7,150. Més de 1.000 estudiants rebran les distincions de les PAU en obtenir una nota igual o superior a 9.Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 30.103 (95,18%) són aptes per accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants és de 6,633. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,53, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,171.El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, ha destacat que “aquests resultats avalen, un any més, que les PAU continuen sent un mecanisme útil i eficaç per ordenar l’admissió a la universitat respectant principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En la conjuntura de la convocatòria 2020 mostren també l’estabilitat del sistema, que ha donat resposta satisfactòria, mitjançant mesures acadèmiques adequades com la flexibilitat en l’opcionalitat dels exàmens, a una situació complexa per a l’estudiant i professorat".

