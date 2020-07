Caravana d'Òmnium per denunciar una Espanya «en fallida democràtica, social i econòmica»

Òmnium Cultural ha presentat aquest dimarts a Barcelona la seva nova campanya d’estiu. En un acte presentat per Marcel Mauri i Marina Llansana, vicepresidents de l’entitat, han explicat que la caravana d’Òmnium viatjarà per 40 pobles i ciutats d’arreu del país. De dimecres a diumenge, cada dia visitaran una localitat diferent i el recorregut s’acabarà el 10 de setembre a Barcelona, sempre que la situació sanitària ho permeti. Segons l’ens cultural, la ruta "fa una crida a aixecar el país per la cultura, els drets i l’autodeterminació”.L’associació ha comentat que “el país viu una doble excepcionalitat, per la pandèmia i perquè el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, seguirà dormint cada nit a la presó”. Han lamentat que Cuixart tampoc podrà acudir als actes que s’organitzin perquè serà a la presó. Així, manifesten que aquesta campanya d’estiu servirà per explicar “la vulneració de drets d’un Estat espanyol en triple fallida democràtica, social i econòmica”.Òmnium ha explicat que, com ja va fer durant els anys 60 i 70, sortirà en ruta per defensar la llengua i cultura catalanes. Han comentat que reclamaran l’amnistia dels presos polítics i l’autodeterminació, així com duran a terme accions per denunciar “la corrupció de la monarquia espanyola”. Tal com expliquen, aquesta darrera és una institució “que expulsa a la immensa majoria de catalans i pren partit per la repressió”.L’espai que acollirà les celebracions i els actes asseguren que és “polivalent i que reuneix tots els requisits sanitaris”. El formen un escenari, una cantina i una exposició a l’aire lliure. Això sí, és un espai tancat amb control d’accés i límit d’aforament. Les activitats que s’hi organitzaran, com ara microteatre, presentacions de llibres o cinema a la fresca, es repartiran entre les sis de la tarda i les onze de la nit. Òmnium ha explicat que hi tindran cabuda totes les edats.La setmana passada ja van visitar Manlleu i Berga, i demà serà el torn de Santa Coloma de Farners. L’organització ha afirmat que la societat civil del país és organitzada, empoderada i forta, i que sempre respon sempre amb solidaritat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor