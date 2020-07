Una fuita obliga a evacuar la plantilla d'una empresa química de Castellbisbal

Fi Alerta #PLASEQCAT per accident a #Castellbisbal



La fuita ja ha estat aturada i la situació està controlada. La plantilla treballadora ha retornat a l'empresa, que ha desactivat el Pla d'Autoprotecció. @semgencat confirma que no hi ha hagut cap persona ferida. #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) July 28, 2020

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí en fase d’Alerta el Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) per fuita en un tanc d'estirè en una empresa del carrer Argent número 3 de Castellbisbal (Vallès Occidental). A hores d'ara la fuita ja ha estat aturada i la situació controlada.Segons informa Protecció Civil, ja s'ha desactivat el pla d'autoprotecció. I s'ha confirmat que no consten persones ferides. L'empresa informa que s'ha produït una fuita d'estirè (substància de caràcter inflamable) d'un tanc de 25 tones de capacitat a través d'una fissura. Es desconeix la quantitat. Segons les primeres informacions, la fuita s’ha produït per una esquerda a la part inferior del contenidor i la substància va a parar a la cubeta de seguretat de contenció.La plantilla de l’empresa ha estat evacuada preventivament i l’empresa ha activat el seu Pla d’Autoprotecció. Al lloc s'han desplaçat operatius de Bombers, Mossos i Sistema d’Emergències Mèdiques. Els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions per la fuita d’estirè en aquesta empresa de Castellbisbal i en aquests moments estan valorant la possibilitat de poder segellar la fuita. El SEM ha desplaçat quatre ambulàncies i confirma que no consten persones ferides.

