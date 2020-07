Alemanya s'afegeix al Regne Unit i França i desaconsella fer turisme a Catalunya

Alemanya s'ha sumat aquest matí al Regne Unit, França, Bèlgica i els Països Baixos i ha desaconsellat viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra si no és imprescindible arran de l'increment de nous casos de coronavirus. La decisió del govern d'Angela Merkel, sumada a la d'altres països de pes de la Unió Europea, deixa tocada de mort la temporada turística, molt castigada ja després dels mesos de confinament.El ministeri d'Exteriors alemany ha actualitzat aquest dimarts les seves recomanacions de viatge i diu als alemanys que evitin els "desplaçaments turístics innecessaris" per la "gran quantitats d'infeccions" de covid-19 i els "confinaments locals".Per la seva banda, el govern britànic ha actualitzat aquest dilluns les seves recomanacions de viatge als ciutadans i els aconsella evitar els viatges que no siguin essencials a Espanya, incloses les illes Balears i Canàries, pels rebrots de la Covid-19. "Aquesta recomanació es basa en l'evidència d'increments en els casos de la Covid-19 en diverses regions, particularment a Aragó, Navarra i Catalunya", diu la comunicació del ministeri d'Exteriors, que també desaconsella a aquells que ja estan a Espanya que marxin "en aquests moments".La recomanació de no viatjar a Espanya del govern britànic arriba després que el govern espanyol hagi posat sobre la taula l'opció de fer corredors segurs a les illes Balears i Canàries. A banda de demanar evitar els viatges a Espanya, la comunicació del govern britànic recorda que els viatgers procedents d'Espanya han de fer una quarantena de 14 dies.El govern holandès també ha recomanat no viatjar Barcelona si no hi ha un "motiu necessari". En un comunicat publicat al seu web oficial, l'executiu dels Països Baixos explica que el nombre d'infeccions per Covid-19 ha pujat, fet que "ha augmentat el risc de contaminació en aquesta zona".Per això alerta que les visites turístiques a la capital catalana "no són recomanables" i canvia la qualificació de Barcelona de groc a taronja. A més recomana als turistes holandesos que siguin a Barcelona que valorin si han de retallar les vacances, i en tot cas els avisa que quan torni al seu país hauran d'estar en quarantena durant 14 dies.Fa uns dies, el govern francès també va recomanar als seus ciutadans no viatjar a Catalunya si no era estrictament necessari. La regió, juntament amb altres punts d'Espanya, s'ha convertit en el punt més calent de la pandèmia aquestes últimes setmanes, segons les dades que es van fent públiques.El president de la Generalitat, Quim Torra, va intentar garantir ahir que Catalunya és una destinació "segur" i "responsable" i va traslladar confinaça als turistes perquè hi viatgessin aquest estiu. Tot plegat, després d'alertar els ciutadans que els propers 10 dies seran claus per mirar de reconduir la pandèmia, que continua fora de control a Barcelona.El president va criticar certs comportaments, especialment dels més joves, i va assegurar que no tremolaria davant de "cap lobby" a l'hora de prendre mesures més dràstiques. "Estem en la situació de febrer i no desisteixo que després arribi el març. No vull 7.000 morts més sobre la taula", va dir Torra en una roda de premsa en què no va fer autocrítica ni va anunciar noves mesures.La Confederació Espanyola d'Hotels i Apartaments Turístics (CEHAT) ha demanat aquest dilluns a la Unió Europea que faci proves de coronavirus en origen i destí als turistes i s'ha ofert a finançar els testos dels viatgers a la sortida dels seus establiments. La CEHAT ha considerat una "gerra d'aigua freda" la mesura del Regne Unit de 15 dies de quarantena pels viatgers provinents de l'estat espanyol."Una sorpresa i una profunda decepció", ha afirmat el president de la patronal hotelera, Jorge Marichal, que tem que a partir d'aquesta "quarantena britànica" els governs d'altres països adoptin solucions similars "de forma poc reflexionada i sense obeir a la situació real que tenim a Espanya".

