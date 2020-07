VÍDEO Graven per primera vegada un os rentador a Catalunya

Dos socis del Centre Excursionista Maçanetenc (CEM) han enregistrat, per primera vegada a Catalunya, un os rentador, en una exploració que van fer el 22 de juliol passat als boscos de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà. L’animal és conegut com a “mapache” en castellà, i és una espècie invasora molt perillosa.Només hi ha constància de dos albiraments d’un os rentador a Catalunya, un a Molins de Rei, l’any 2001, i un altre a Mataró, nou anys més tard.Els dos socis del CEM Xavier Turró i Lluís Genover han explicat a Rac1 que van aconseguir l'enregistrament gràcies a una càmera sensible i nocturna per detectar el moviment dels animals. La sorpresa va arribar en el visiona de les imatges: “En un primer moment vam pensar que es podia tractar d’un teixó, un animal autòcton i característic del nostre territori, però després de mirar-nos-ho bé i consultar-ho amb experts vam descobrir que es tractava d’un os rentador”, apunten.La presència de l’os rentador al territori català podria perjudicar greument altres varietats autòctones com la guineu, el teixó o la llúdriga. L’animal, a més, té capacitat de transmetre algunes malalties als humans, com la ràbia.L’os rentador (Procyon lotor) és una espècie omnívora que té el seu hàbitat natural a Nord i Centre Amèrica.

