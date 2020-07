Amics de Joan Carles I recullen diners per pagar-li una casa

No són bons temps per a Joan Carles I. Els escàndols sobre la seva fortuna han situat el rei emèrit, i de retruc la corona espanyola, en una posició complicada i la Casa Reial ja pensa com salvar Felip VI de totes les polèmiques que envolten el seu pare. Segons explica El Mundo, una desena d'amics de Joan Carles estan disposats a aportat uns 200.000 euros cadascun per assegurar que a l'emèrit no li falta de res.Aquest grup d'empresaris propers al pare del rei Felip considera que si l'emèrit ha d'acabar marxant de la Zarzuela -una opció que no es pot descartar en el marc d'una estratègia que protegir Felip VI- i es vol quedar a Madrid caldrà aconseguir-li una casa i personal de servei i de seguretat perquè Joan Carles pugui viure amb "certa dignitat". Segons el rotatiu, aquests amics posarien els diners.Tot plegat quan els escàndols que afecten l'emèrit continuen sortint dia rere dia en forma de moviments de diners, fons milionaris en paradisos fiscals i comissions. La família reial continua la seva gira per Espanya per allunyar-se dels draps bruts del pare, que manté el silenci. Segons El Mundo, enviar Joan Carles fora d'Espanya no és una opció descartable. La Moncloa creu que apartar el rei emèrit de la Zarzuela i buscar-li una residència privada facilitaria l'aprovació dels pressupostos.L'ombra de la corrupció sempre havia sobrevolat el monarca espanyol però la bola es va fer especialment gran a principis de març, quan esclatava la crisi del coronavirus. Mitjans del Regne Unit van publicar un escàndol de Joan Carles I que esquitxava Felip VI, que apareixia com a beneficiari d'un dels comptes del pare en paradisos fiscals. El rei va renunciar a l'herència del pare i va retirar-li l'assignació.

