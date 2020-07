​La Covid destrueix 223.700 llocs de treball en un trimestre

L’atur a Catalunya ha pujat fins a les 61.300 persones el segon trimestre d’aquest any, recollint l’efecte del coronavirus, i la taxa d’atur s’ha enfilat fins al 12,78% (el 10,66% fa tres mesos), amb un total de 472.900 aturats.Es tracta de la taxa més alta des del quart trimestre del 2017, quan aleshores va quedar fixada en el 12,63%. En comparació amb el primer trimestre, l'increment del nombre de desocupats ha augmentat un 14,8% i la variació interanual ha estat d'un 9,67%, 41.700 treballadors més.Pel que fa a l'ocupació, la Covid ha destruït 223.700 llocs de treball en comparació al primer trimestre (-6,48%) –la dada més baixa des del primer trimestre del 2017- i 203.600 respecte fa un any (-5,94%).Catalunya és la comunicat autònoma en la que l’atur ha augmentat més respecte al trimestre anterior, seguida de la Comunitat de Madrid (+54.000) i la valenciana (+42.000), segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística.Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, l'atur va pujar a en 55.000 persones el segon trimestre de l'any, un 1,6% més que el trimestre anterior, i l'ocupació va disminuir en 1.074.000 llocs de treball (-5,4%) a causa de l'impacte de la crisi sanitària i l'estat d'alarma, que va afectar pràcticament tot el període d'abril-juny.La dada d'atur d'aquests tres mesos és la pitjor d'un segon trimestre des del 2012, quan l'atur va pujar en 63.100 persones, mentre que el descens de l'ocupació ha superat tots els registres de la crisi del 2008.En acabar el mes de juny, el nombre total de desocupats es va situar en 3.368.000, i el nombre d'ocupats, en 18.607.200 persones, mentre que la taxa d'atur va escalar nou dècimes, fins al 15,3%.

