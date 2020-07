El silenci d'Artur Mas es podria acabar

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Ahir seguien els moviments a l'espai postconvergent. Carles Puigdemont estava immers en els contactes per formar la direcció de Junts , que el tindrà com a líder indiscutit. Al PDECat no tiren la tovallola per arribar a un acord amb ell per integrar-s'hi en bloc o poder formar una coalició electoral amb el nou partit que els permeti no desaparèixer.I aquests dies també està ja actiu Artur Mas , que conversa amb interlocutors a banda i banda en l'intent de greixar relacions. Dijous hi ha consell nacional del PDECat. Es dona per fet que després Mas, que ha rebut pressions, fins i tot empresarials, per posicionar-se, hi dirà la seva.No tirarà la tovallola per l'entesa fins al final perquè el trencament el deixaria en una disjuntiva terrible i amb serioses dificultats per seguir fent política: hauria de renegar del partit que va fundar per recollir el testimoni de CDC i de la direcció que ha recolzat; o enfrontar-se a qui va triar com a successor el 2016.

