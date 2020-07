La Fiscalia demana al jutge la suspensió del tercer grau dels presos polítics

El fiscal ha presentat recurs contra el tercer grau d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn. En els pròxims dies ha de decidir si presenta també escrits contra la semillibertat de Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa. El ministeri públic argumenta que el tercer grau no és procedent i buida de contingut la pena imposada pel Suprem, d'entre nou i tretze anys de presó. De la mateixa manera, argumenta que els aspectes positius d'aquest règim obert esgrimits per les juntes de tractament "no són suficients" per acordar una progressió de grau.



Segons el fiscal, els presos polítics no han reconegut el delicte de sedició i el tercer grau genera "sensació d'impunitat". Així, també recorda que és el primer cop en la història d'Espanya que és comet un delicte "d'extrema gravetat" d'aquestes característiques i això mereix un "important menyspreu" que no concorda amb aconseguir un tercer grau tan aviat. El ministeri públic aprofita per recordar -com va fer el Suprem la setmana passada- que els presos polítics no estan condemnats "per la seva ideologia" sinó per "la seva falta de respecte a les lleis democràtiques".



Era qüestió de temps. La Fiscalia ha presentat recurs aquest dimarts contra el tercer grau de sis presos polítics i ha demanat al jutge de vigilància penitenciària que deixi en suspens immediatament el règim de semillibertat mentre resol la petició. El ministeri fiscal vol que se'ls torni a classificar en segon grau, és a dir, en règim ordinari. Recorda, en aquest sentit, que si el jutge avala el tercer grau dels presos i la Fiscalia hi presenta recurs d'apel·laci´, el règim de semillibertat quedarà automàticament suspès, gràcies a l'última resolució del Tribunal Suprem El ministeri públic, l'actor més bel·ligerant contra l'independentisme tant amb el govern del PP com amb el del PSOE i Podem, ja va deixar entreveure fa uns dies que s'oposaria al tercer grau dels presos, però fins avui no ha formalitzat el seu recurs. En un principi, abans que el Suprem canviés les regles del joc a mig partit, els recursos de la Fiscalia no tenien caràcter suspensiu. És a dir, si el fiscal recorria contra el tercer grau, aquest continuava vigent fins que un jutge el tombés. Ara, però, la cosa canvia i el ministeri públic obté molt més poder i la capacitat de deixar en suspens la decisió de les presons avalada per la Generalitat si presenta un recurs d'apel·lació (el proper pas si ara el jutge avala el tercer grau).Durant aquestes setmanes que els presos han sortit amb el tercer grau han aprofitat per incrementar la seva presència mediàtica, amb entrevistes en diversos mitjans, i també han tingut agenda política. Oriol Junqueras i Raül Romeva visitaven fa uns dies les comarques de Girona per reunir-se amb càrrecs d'ERC mentre que els consellers de JxCat van participar en el congrés fundacional del nou partit de Carles Puigdemont amb la plana major de l'espai postconvergent. Tots ells han aprofitat sempre per recordar que el tercer grau "no és llibertat" i ja tenien clar que era qüestió de temps que els tornessin a tancar a la presó.

