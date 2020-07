Un jove d'Alacant signarà la nova imatge del projecte Artèria del Festival Temporada Alta

La imatge guanyadora del concurs. Foto: Brian Fernández

Brian Fernández Carela, un jove de 21 anys d'Alacant, és el guanyador del concurs de creació de la nova imatge gràfica d' Artèria, el projecte del Temporada Alta per apropar el teatre als menors de 30 anys. El concurs per escollir la imatge de la seva segona temporada, adreçat també a menors de 30 anys i impulsat per la Fundació la Ciutat Invisible, ha comptat amb 26 concursants que han presentat les seves propostes artístiques."Cor" n'ha resultat la peça guanyadora, una obra creada a partir de fotografies, que es podrà veure en diverses aplicacions i suports representant el projecte durant la temporada 2020-21. A més, Fernández rebrà 500 euros i l'acompanyament i formació de l'equip de dissenyadors del festival i la fundació.Brian Fernández ha estudiat Assistència al Producte Gràfic Interactiu (2016-2018) i gràfica publicitària (2018-2020) i en un futur vol treballar en una agència creativa. Com a guanyador, rebrà un premi de 500 euros i l'acompanyament i formació de l'equip de dissenyadors de Temporada Alta i la Fundació La Ciutat Invisible que seran els encarregats d'adaptar la seva creació als múltiples formats en els quals s'exhibirà: des del web de Temporada Alta fins a les xarxes socials o la via pública.Temporada Alta ha estrenat aquesta temporada el projecte Artèria, amb l'objectiu de facilitar l'accés al teatre als joves menors de 30 anys. El projecte contempla descomptes d'un 20% en els espectacles, així com entrades a 10 euros en aquelles funcions que no han omplert l'aforament una hora abans que comenci. Els joves també tenen accés a activitats exclusives, com ara prèvies d'alguns dels muntatges programats o altres propostes paral·leles pensades per a ells i dinamitzades.Per poder optar a tots aquests avantatges, els joves s'han d'inscriure al web del festival i descarregar el carnet digital que és gratuït. En el seu primer any de funcionament la proposta ja compta amb més de 650 inscrits.

