Confinen deu infants i dos monitors del casal d'estiu d'Olot per un positiu de coronavirus

Deu infants i un monitor del casal d'estiu d'Olot han estat aïllats als seus domicilis de manera preventiva després que un altre monitor hagi donat positiu per covid-19, segons ha informat l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa.Seguint les indicacions sanitàries i de seguretat decretades pel Departament de Salut, un cop s’han confirmat els resultats de les proves d'un monitor del casal d’estiu d’Olot, que ha resultat positiu de coronavirus, aquest monitor, el monitor de suport i els deu infants del grup han estat aïllats als seus domicilis, de manera preventiva, mentre des de Salut se'n realitza un seguiment.Enguany, seguint les directrius de les administracions competents i per motius de prevenció, el casal de l’Estiu Riu d’Olot es va organitzar en grups de 10 infants i no s’ha permès el contacte entre ells, amb què s'ha facilitat les mesures d’aïllament dels grups.Un cop es va tenir coneixença d'aquests fets aquest dilluns al vespre, des de l’Ajuntament d’Olot se n'ha informat l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la gestió de la pandèmia de la Covid-19 i, al mateix temps, s’ha donat a conèixer a totes les famílies dels infants.L’Estiu Riu d’Olot –que es va iniciar el passat 29 de juny–, és un conjunt de propostes que organitza l'Institut Municipal d’Educació i Joventut perquè infants i joves puguin gaudir al màxim de la temporada d’estiu.Enguany, un total de 797 infants i joves s’han inscrit a alguna de la vintena d’activitats d’estiu que es porten a terme a Olot. Suposa una disminució del 33% del nombre participants respecte a l’any passat, quan 1.025 infants i joves van prendre part de les diferents propostes. Des de l’organització s’atribueix aquest fet a la situació d’excepcionalitat arran de la Covid-19, que ha fet que algunes famílies hagin optat perquè els infants restin a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor