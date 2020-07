Els Països Baixos també recomana no viatjar a Barcelona si no hi ha un «motiu necessari»

El govern holandès també ha recomanat no viatjar Barcelona si no hi ha un “motiu necessari”. En un comunicat publicat al seu web oficial, l'executiu dels Països Baixos explica que el nombre d'infeccions per Covid-19 ha pujat, fet que “ha augmentat el risc de contaminació en aquesta zona”.Per això alerta que les visites turístiques a la capital catalana “no són recomanables” i canvia la qualificació de Barcelona de groc a taronja. A més recomana als turistes holandesos que siguin a Barcelona que valorin si han de retallar les vacances, i en tot cas els avisa que quan torni al seu país hauran d'estar en quarantena durant 14 dies.De la mateixa manera, el govern holandès aconsella evitar el Segrià i l'Aragó.Aquest dilluns, el govern britànic ha actualitzat les seves recomanacions de viatge als ciutadans i els aconsella evitar els viatges que no siguin essencials a Espanya, incloses les illes Balears i Canàries , pels brots de Covid-19.