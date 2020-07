El sindicat d'infermeres de Catalunya demana la dimissió de Vergés per la gestió de la pandèmia

El sindicat d'Infermeres de Catalunya demana la dimissió de la consellera de Salut Alba Vergés per la seva gestió durant la pandèmia de coronavirus al territori. En una contundent carta adreçada al president de la Generalitat, Quim Torra, assenyalen que la Conselleria de Salut ha pres decisions "inadmissibles" durant la crisi sanitària, "no deixant-se assessorar pels professionals que coneixen la sanitat pública catalana i la realitat viscuda prèviament i durant aquests dies". A part de carregar contra Vergés, el sindicat també apunta contra la Secretària General de Salut, Laura Pelay.Critiquen la manca de comunicació de Vergés i Salut, assenyalant un menyspreu per part de l'administració ja que "no han rebut cap resposta" després de diversos intents de contactar-hi. "Tampoc s’han seguit les recomanacions i suggeriments sorgits de la realitat assistencial i d’aquells que veiem dia a dia els efectes d’aquesta pandèmia", critiquen des del comunicat enviat a Torra.Infermeres de Catalunya mostren cinc exemples de la mala gestió sanitària, segons el sindicat, per part del Departament de Salut: Contractacions milionàries a empreses privades per dur a terme tasques de rastreig; menyspreu a les infermeres d’Atenció Primària; l'anunci de la paga de reconeixement a la feina feta durant la pandèmia estratificada per categories professionals i que deixa fora professionals indispensables en l’atenció de qualitat en la salut de les persones; manca d’equips de protecció personal i adaptació dels protocols al material existent; i el sobreesforç de professionals que parteixen d’unes condicions laborals precàries".Per aquestes raons demanen a Torra la dimissió de la consellera Vergés i reclamen que al capdavant del Departament de Salut se situï alguna persona "que conegui la realitat del sistema de salut català", com una infermera, i exigeixen que no es posi sostre de vida al col·lectiu sanitari.

Peticio Dimissio Consellera... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor