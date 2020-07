Arthur Melo es declara en rebel·lia i no es presenta a Barcelona

L'encara jugador de l'FC Barcelona Arthur Melo no s'hauria presentat a les instal·lacions del club per passar un test de coronavirus abans de la tornada als entrenaments, aquest dimarts, per començar a preparar una Lliga de Campions que podria no jugar.Segons va revelar el diari Sport i han confirmat diversos mitjans, el club blaugrana podria obrir un expedient al jugador, que s'anirà a la Juventus de Torí en un truc que portarà a Miralem Pjanic a Barça, ja que aquest havia de presentar-se aquest dilluns després de les vacances.En l'operació de traspàs d'Arthur al Juventus, es contemplava que el migcampista brasiler seria jugar blaugrana a tots els efectes fins al final de totes les competicions, de manera que aquest acte de rebel·lia podria tenir conseqüències econòmiques i esportives per al brasiler, a qui no se li ha vist per la Ciutat Esportiva.Els blaugranes comencen el dissabte 8 d'agost el seu retorn a la Lliga de Campions, amb el partit de tornada dels vuitens de final davant el Nàpols, al Camp Nou, amb un 1-1 de l'anada a San Paolo.D'acord amb la informació del diari català, Arthur Melo s'hauria negat a tornar a Barcelona amb el desig de trencar ja el contracte que vincula ambdues parts. Entre els motius, el no haver comptat per al tècnic, Quique Setién, en el tram final de La Lliga.

