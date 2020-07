Sánchez carrega contra el govern del Regne Unit per les seves decisions contra Espanya: «És un error»

Sánchez ha demanat que decideixi "en funció de criteris epidemiològics" i ha insistit que a gran part de l'Estat espanyol hi ha un "control bastant important de la pandèmia" i una incidència inclús inferior a la del Regne Unit com, per exemple, a les Illes Balears o a les Illes Canàries.El president del govern espanyol ha argumentat que el sector turístic ha fet un "exercici de responsabilitat, de protecció, de traslladar un missatge de seguretat". Tot i això, Sánchez ha admès que l'evolució de la pandèmia és "molt preocupant" en l'àmbit estatal i també europeu però ha afirmat que les autoritats estan "millor preparades que al març".Sobre les declaracions del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, que ha dit que la quarantena exigida pel Regne Unit "afavoreix" Espanya des d'un punt de vista sanitari, Sánchez ha dit que Simón té una perspectiva epidemiològica però que cal "incorporar una perspectiva econòmica i empresarial".