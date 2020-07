Raimon cedeix el seu llegat a Xàtiva i el gestionarà la Fundació Raimon i Annalisa

L'alcalde de Xàtiva també ha considerat que les cançons de Raimon formen part de la “història col·lectiva” de la ciutat i han servit per "consolidar i refermar" el sentiment com a poble dels valencians, un sentiment "al qual Raimon ha posat banda sonora".A més ha opinat que el cantautor ha estat “peça clau, fonamental i única en el renaixement cultural” del poble valencià i en la “lluita” per la recuperació de la llengua i la cultura del país. “Si ara la música en valencià viu un esplèndid moment és en bona mesura gràcies a que Raimon va iniciar aquest camí”, ha afirmat l'alcalde de Xàtiva.El projecte de la Fundació Raimon i Annalisa inclou també la construcció del Centre Raimon d'Activitats Culturals al Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva.