La vacuna contra el coronavirus més avançada dels EUA, en fase de prova amb 30.000 voluntaris

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la biotecnològica Moderna amb la col·laboració dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) dels EUA ha començat aquest dilluns la fase tres, que consisteix en un assaig clínic amb 30.000 participants que rebran dues dosis de la vacuna mRNA-1273.La vacuna de Moderna es converteix així en la primera en la carrera dels EUA per la vacuna que entra en una etapa avançada. Les primeres conclusions de les proves podrien arribar al novembre, segons ha apuntat l'expert estatunidenc Anthony Fauci, malgrat que no descarta que pugui ser abans.