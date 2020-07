Detectat un nou brot de Covid-19 en una residència valenciana amb 14 positius

Aquest dilluns s'ha detectat un brot de Covid-19 amb 14 casos positius en una residència de gent gran de la localitat valenciana d'Eliana. Els positius es corresponen a 11 residents i tres treballadors i la residència és una de les intervingudes per Sanitat.L'Ajuntament d'Eliana ha remarcat, a través d'un comunicat, que "l'administració autonòmica és l'única competent en la gestió de la situació i, per tant, l'única que té totes les dades". Qualsevol informació que doni l'Ajuntament, afegeixen, "haurà estat contrastada i autoritzada per la conselleria".A més, detallen que des de la Direcció General se'ls ha traslladat que el brot "està localitzat en un espai molt concret i controlat" i que s'estan estudiant els casos apareguts i efectuant les proves pertinents. Així mateix, les persones afectades i els familiars, o persones que han pogut tenir relació amb els positius, ja han estat avisades i contactades per les autoritats.L'Ajuntament apunta que els afectats per aquest brot són persones grans, "les més vulnerables davant el virus" i, en aquest punt, incideixen en la necessitat de complir les normes de protecció i distanciament social "per part de les persones joves".

