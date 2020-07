Puigdemont inicia aquest dilluns les converses per definir la direcció de JxCat

Amb el seu partit en ple procés de fundació, Carles Puigdemont inicia aquest dilluns les converses per anar definint-ne la direcció. Tal com expliquen a l'ACN diverses fonts de JxCat, l'expresident de la Generalitat parlarà a partir d'avui amb els principals actius de la nova formació. Puigdemont vol saber qui està disposat a presentar candidatura per entrar a l'executiva, després de l'acte polític de dissabte que va donar el tret de sortida del congrés fundacional -que s'allargarà fins el 3 d'octubre.La militància -unes 3.000 persones a hores d'ara- escollirà la direcció en una votació del 7 al 9 d'agost. Tot apunta que Puigdemont i Jordi Sànchez en seran les cares més visibles, com a president i secretari general, respectivament. El conseller Miquel Buch fa mesos que es postula per tenir un càrrec rellevant al partit, però desperta certs recels entre alguns dirigents de JxCat -desenes de persones en van demanar la dimissió pel xat de YouTube des d'on s'emetia l'inici del congrés. L'exconsellera i actual líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, també es posarà a disposició de Puigdemont a partir d'avui.Diversos electes de JxCat al Parlament, Congrés i Senat també es podrien postular per ocupar un lloc de la nova direcció, com Albert Batet, Josep Costa, Eduard Pujol, Míriam Nogueras -encara vicepresidenta del PDECat-, Lourdes Ciuró, Jaume-Alonso Cuevillas, o Josep Lluís Cleries. Dirigents de la Crida com Toni Morral, Marcel Padrós o Pilar Calvo també podrien aspirar a una cadira.Puigdemont vol una direcció que ajudi a implementar el nou partit al territori. I és per això que té la intenció de nodrir l'executiva d'alcaldes i alcaldesses de JxCat. Per això sonen noms com el de Marta Madrenas (Girona) o Pep Andreu (Montblanc i exmilitant d'ERC), però també el d'Anna Erra (Vic), Josep Maria Cervera (Port de la Selva), Carles Luz (Gandesa), Mercè Esteve (Begues), Isidre Sierra (Sant Climent de Llobregat) o Dolors Farré (Valls).La líder de JxCat a Sant Cugat, Carmela Fortuny; el de Lleida, Toni Postius; el secretari general del departament de Territori, Ferran Falcó; o el diputat i regidor de Barcelona Ferran Mascarell, també podrien sumar-s'hi.També podrien presentar candidatura a l'executiva els "exiliats" i alguns dels altres presos de JxCat. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja van intervenir des de Bèlgica a l'acte polític de dissabte. No s'espera que ho faci l'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, "exiliada" a Escòcia. Lledoners també hi podria tenir un paper reservat -a banda de Sànchez, considerat l'estratega del nou partit-, tot i que Josep Rull ja ha aclarit que no té la intenció d'entrar a la direcció.Tampoc té pensat fer-ho la portaveu del Govern i consellera Meritxell Budó. Ni el conseller Damià Calvet, que sí que manté la intenció de presentar-se a la llista electoral de JxCat -com el també conseller Jordi Puigneró i la portaveu al Congrés, Laura Borràs. La diputada del Parlament Gemma Geis tampoc té previst presentar candidatura, tot i que esperarà a parlar amb Puigdemont.L'executiva de JxCat la formaran 21 persones: tres secretaries -general, organitzativa i de finances- i 18 dirigents més, en una direcció que ha de ser paritària i que s'escollirà amb llistes obertes. La cúpula del partit la completaran la presidència i un màxim de quatre vicepresidències -cinc càrrecs escollits amb llistes tancades.Les candidatures a la direcció de JxCat es poden presentar des d'avui i fins l'1 d'agost. El dia 2 es proclamaran les llistes, i el dia 3 començarà la campanya.Torra encara no ha anunciat la data de les eleccions, tot i que ja la té decidida. La crisi sanitària ha obligat JxCat a celebrar un congrés fundacional telemàtic, però també fa que el calendari electoral estigui subjecte a canvis en funció del desenvolupament de la pandèmia de la covid-19.En cas d'eleccions anticipades abans del 3 d'octubre -quan acaba el congrés de JxCat- la direcció del nou partit que surti de la votació del 9 d'agost pilotarà el procés de primàries pe escollir la llista i el programa electoral. Artadi insisteix, però, en allunyar les eleccions. Fonts de Palau també apunten que els comicis podrien arribar, fins i tot, a principis del 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor