L'Estat té 361 brots actius de coronavirus però descarta trobar-se en una segona onada

Simón ha afirmat que el virus "segueix circulant" i ha lamentat que hi ha sectors de la població i "grups poblacionals" que "han abaixat la guàrdia" i estan exposant més gent i "generant un problema important per al país". El responsable del Ministeri de Sanitat ha dit que els brots que s'estan detectant en festes familiars, d'amics o en l'oci nocturn són "més difícils de controlar" perquè les poblacions són "més mòbils, menys identificables i accepten menys les mesures de control".Tot i els brots, Simón ha opinat que no estem en una "segona onada" del virus però ha dit que és difícil de valorar. En global a l'Estat espanyol, Sanitat considera que "la transmissió no està descontrolada" i el director del CCAES ha remarcat que la situació "no és homogènia". La incidència del virus és "molt desigual" i hi ha zones amb un nombre de casos molt elevat, com Catalunya, l'Aragó o Navarra i d'altres, la majoria, que estan molt per sota de la mitjana estatal.La mitjana d'edat de les persones infectades continua disminuint i això fa que el risc d'hospitalització sigui menor, per molt que hi sigui. En les dones, l'edat mitjana dels positius és de 43 anys i en els homes de 40.